Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru.
Kelly Sildaru. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Freestyle-suusataja Kelly Sildaru saavutas Hiinas toimuval MK-etapil rennisõidu finaalis kaheksanda koha.

Sildaru teenis esimeses voorus 57,50 punkti. Teises voorus ei õnnestunud tal oma tulemust parandada.

Võitjaks tuli kodupubliku eest võistelnud 2022. aasta olümpiavõitja Eileen Gu, kes sai parimal katsel kirja 91,75 punkti. Talle kaotas vaid 1,5 punktiga britt Zoe Atkin, kolmandaks tuli austraallanna Indra Brown (82,00).

Sildarut edestasid veel kanadalanna Amy Fraser (79,50), hiinlanna Kexin Zhang (78,25), kanadalanna Cassie Sharpe (65,50) ning Uus-Meremaa esindaja Mischa Thomas (60,00). Kokku sai tulemuse kirja üheksa sportlast.

Toimetaja: Henrik Laever

