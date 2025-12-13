Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

Sildarut edestasid veel kanadalanna Amy Fraser (79,50), hiinlanna Kexin Zhang (78,25), kanadalanna Cassie Sharpe (65,50) ning Uus-Meremaa esindaja Mischa Thomas (60,00). Kokku sai tulemuse kirja üheksa sportlast.

Võitjaks tuli kodupubliku eest võistelnud 2022. aasta olümpiavõitja Eileen Gu, kes sai parimal katsel kirja 91,75 punkti. Talle kaotas vaid 1,5 punktiga britt Zoe Atkin, kolmandaks tuli austraallanna Indra Brown (82,00).

Sildaru teenis esimeses voorus 57,50 punkti. Teises voorus ei õnnestunud tal oma tulemust parandada.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: