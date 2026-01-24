Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks

"Mu varustuses oli täna väike probleem, nii et sõit ei kujunenud selliseks kui lootsin, aga vahel lähevad asjad nii," kommenteeris Sildaru ühismeedias. "Aga olen ikkagi väga õnnelik, et olen tagasi X-mängudel ja tähistan oma esimese võidu kümnendat aastapäeva."

23-aastane Sildaru on saanud X-mängudelt läbi aegade kuus esikohta, neist kaks (2020. ja 2022. aastal) ka rennisõidus.

Tänavu võidutses mullune maailmameister Zoe Atkin (Suurbritannia), kes kogus 94,66 punkti. Kolme hulka jõudsid ka austraallanna Indra Brown (90,00) ja kanadalanna Cassie Sharpe (87,00).

Tegemist oli Sildaru viimase võistlusega enne Milano Cortina olümpiamänge, kus rennisõidu kvalifikatsioon on kavas 19. ja lõppvõistlus 21. veebruaril.

Tänavuse hooaja MK-etappidel on Sildaru teeninud seitsmenda ja kaheksanda koha.