Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru
Kelly Sildaru Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru osalesid laupäeval USA-s Aspenis toimunud MK-etapil rennisõidu lõppvõistlusel. Kelly sai seitsmenda koha, Henry lõpetas 11. kohaga.

Kvalifikatsioonist viimasena edasi pääsenud Kelly Sildaru sai esimesel läbimisel kirja 76,00 punkti, millega oli kuuendal kohal. Teisel läbimisel leidis 23-aastane eestlanna pool punkti juurde, kuid langes sellegipoolest koha võrra ning lõpetas võistluse seitsmenda kohaga.

Tegemist on siiski tema lühikes hooaja parima tulemusega, detsembri keskel pälvis ta Hiinas Secret Gardenis kaheksanda koha.

Etapivõidu pälvis hiinlanna Fanghui Li, kes sai juba esimesel läbimisel 93,00 punkti. Teisel läbimisel oli veel võimalus Zoe Atkinil, aga britt kogus 92,75 punkti ning pälvis teise koha, edestades hiinlanna Kexin Zhangi (88,75 p).

Vaid päev varem esimest korda oma karjääris MK-sarjas pjedestaalikoha teeninud Henry Sildaru sai esimesel läbimisel kirja vaid 40,75 punkti, aga oli sellegipoolest kuuendal kohal. Paraku kukkus 18-aastane eestlane teisel läbimisel ning langes seejärel viie koha võrra, lõpetades võistluse 11. kohaga.

Uus-meremaalane Finley Melville Ives valmistas kodupublikule pettumuse, kui ta 95 punktiga kuue ameeriklase ees esikoha võttis. Esikolmikusse mahtusid veel Hunter Hess (90,75 p) ja Nick Goepper (90,25 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

