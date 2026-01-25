X!

Mulgi uisumaratoni võitsid Andrus Kuusk ja Elina Tasane

Kiiruisutamine
Mulgi Uisumaraton 2026
Mulgi Uisumaraton 2026
Laupäeval Viljandi järvel toimunud 14. Mulgi Uisumaraton tõi vaatamata kargele talveilmale jääle kokku 369 uisutajat. Kui 10 km distantsil nauditi ühist uisumatka, siis 30 km põhidistantsil peeti maha tuline võistlus, kus kaitses tiitlit Andrus Kuusk ning naiste arvestuses krooniti võitjaks Elina Tasane.

Tänavune uisuring oli tehniline ja kurviline, pakkudes sportlastele nii füüsilist kui ka taktikalist väljakutset. Raja ettevalmistustööd algasid juba nädala alguses, mil selgus trassi keerukas profiil. Viljandi Rattaklubi meeskond panustas raja ettevalmistusse üle 100 töötunni. Jää pealmise kihi ehitamiseks pumbati kolme päeva jooksul järvest rajale enam kui 600 tonni vett.

30-kilomeetrise maratonidistantsi lõpetas 108 võistlejat, kellel tuli läbida kümme 3 km pikkust ringi. Meeste arvestuses võttis kolmandat korda järjest võidu Andrus Kuusk (aeg 1:04.34,0). Teise koha saavutas Viljandi Rattaklubi treener Jaanus Tasane 01:04.56.4) ning kolmandana ületas finišijoone Sulev Lokk (ABEC Rulliklubi, 1:09.49,3).

Naiste arvestuses ei leidunud vastast Elina Tasasele (Viljandi Rattaklubi), kes lõpetas üldarvestuses kõrgel seitsmendal kohal ajaga 1:12.16,1. Teise koha saavutas Kristel Sandra Soonik (1:13.32,9) ja kolmanda Maigi Vändre (1:16.42,6). Silmapaistva sõidu tegi ka N50 vanuseklassi kiireim, Eesti olümpakomitee president Kersti Kaljulaid, kes saavutas naiste üldarvestuses neljanda koha.

Lisaks võistlusdistantsile nautis 261 uisuhuvilist 10-kilomeetrist matkadistantsi, kus oluline polnud kiirus, vaid liikumisrõõm.

Toimetaja: Anders Nõmm

