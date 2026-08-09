Kaasahaarava eraldistardi T1 parkimismajas võitis Kirill Tarassov

Laupäeval toimunud ratta- ja rullifestival Filter Tour de Tallinn kulmineerus T1 parkimismajas toimunud eraldistardiga, mille võitis Kirill Tarassov. Talle järgnes Nils Borrmann ning kolmandaks tuli Arseni Laidinen. Naiste arvestuses krooniti võitjaks Ann-Christine Allik

Eelnevalt oli Filter Tour de Tallinna kavas nii rattaralli kui ka rulluisuvõistlus. 70,4-kilomeetrisel rattarallil võidutses Kristo Enn Vaga. Teise koha saavutas Kirill Tarassov ning kolmandana finišeeris Arseni Laidinen. Naiste arvestuses näitas parimat aega Ann-Christine Allik, teise koha saavutas Maria Jürisaar ning kolmandaks tuli Carol Kuuskman.

41,4-kilomeetrisel rulluisumaratonil võidutses meeste arvestuses Reinis Znotins, teise koha saavutas Andrus Kuusk ning kolmandana lõpetas Sandis Reinsons. Naiste arvestuses teenis rulluisumaratonil esikoha Saskia Kütt, teise koha saavutas Agate Šauriņa ning kolmandaks tuli Laura Znotina.

10,8-kilomeetrisel rahvarulli distantsil jagasid meeste arvestuses esikohta Kerret Koller ja Marks Liepkauls. Kolmanda koha saavutas Andrias Mäeks. Naiste rahvarulli võitis Katrīna Roze, teise koha saavutas Ronja Ozola ning kolmandaks tuli Miroslava Voronkova.

Õhtusele show-võistlusele pääsesid rattaralli absoluutarvestuse 12 parimat ning iga vanuseklassi kolm parimat.