Hussarid said Rapla suurjooksul ühe esikoha, poolmaratoni võitis Kuleshov

14. Rapla Selveri Suurjooks, naiste 10 km autasustamine Autor/allikas: Rapla Selveri Suurjooks
Laupäeval toimunud 14. Rapla Selveri Suurjooks tõi rajale ligi 1800 jooksjat ja liikumishuvilist. 10 km distantsil said esikoha Dmitrijs Serjogins ning Liis-Grete Hussar.

Atla 10 km distantsil oli stardis 382 osalejat ja jooksul nähti taas väga kiireid tulemusi. Meeste arvestuses võttis võidu lätlane Dmitrijs Serjogins ajaga 29.54. Teisena finišeeris Karel Hussar (30.20) ning kolmandana Jürgen Joonas (30.33).

Naiste arvestuses võitis Liis-Grete Hussar ajaga 34.58, teise koha saavutas Minna Kelk (37.33) ning kolmandaks tuli Kristiina Verevmägi (38.01). 

HellermannTyton 5 km noortejooks tõi rajale 240 osalejat ning pakkus samuti kõrgetasemelist konkurentsi. Meeste arvestuses oli kiireim Kalev Hõlpus ajaga 16.15,2. Teiseks tuli Kristo Timuska (16.33,4) ning kolmandaks Kaspar Haav (16.40,7).

Naistest võitis Marit Tarm ajaga 17.55,4. Teise koha saavutas Emily Kaseväli (19.24,3) ning kolmandaks tuli Berit Kant (19.31,8).

Harvikeri poolmaratonil osales 153 jooksjat. Võidu teenis Aleksandr Kuleshov ajaga 1:13.55. Talle järgnesid Aaro Tiiksaar (1:15.38) ja Ahti Nuga (1:16.35). Naiste arvestuses oli kiireim Kaisa Kukk ajaga 1:23.18. Teise koha saavutas Liisa Kull-Lahe (1:23.38) ning kolmandaks tuli Agneta Uusküla (1:30.49).

Rappeli 5 km rahvajooksule tuli rajale 238 osalejat, kelle seas oli nii jooksjaid, kepikõndijaid kui ka peresid lastega. Eriliselt suur osavõtt oli tänavu Balbiino lastejooksudel, kus osales ligikaudu 800 last.

Peakorraldaja Donatas Narmont tänas kõiki osalejaid, toetajaid ja vabatahtlikke, kes aitasid kaasa päeva õnnestumisele. "Meil on väga hea meel näha, et Rapla Selveri Suurjooks kasvab jätkuvalt ning rajale tuleb aina rohkem inimesi igas vanuses. Täname kõiki toetajaid, partnereid ja vabatahtlikke, kes aitasid luua meeldejääva jooksupäeva. Samuti suur aitäh kõigile osalejatele, kes tulid vaatamata soojale ilmale rajale ja andsid endast parima," sõnas Narmont.

Toimetaja: Anders Nõmm

