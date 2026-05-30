Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

Nõudlik rada kulges rahvuspargi territooriumi kõrval ka kaitseväe harjutusväljadel ja endise põlevkivikarjääri alal.

Juba kolmandat korda sel hooajal said teistelt üsna sõidu alguses eest ära eelmised sarja kaks etappi võitnud Vaidem (Fixus) ja talle varasemalt tugevat konkurentsi pakkunud Peeter Tarvis (Veloteek), ainsana suutis nendega kaasa minna veel Matthias Mõttus (Haanja RK).

Poolel maal suutis juhtpaar Mõttuse maha raputada ja karta oli, et taas kord jääb võitja otsustamine lõpujoonele, nagu ka eelmisel etapil Rõuges. Nii ka läks, taas oli teravam Vaidem, võttes ülinapilt hooaja kolmanda võidu ajaga 1:45.39. Tarvis oli sama ajaga teine. Kirill Tarassov (Murla Team) suutis kolmanda koha heitluses destada Mõttust. Mõlemad said aja 1:48.09.

"Leppisime Peetriga juba stardijoonel kokku, et esimestel tõusudel üritame kohe eest ära saada, aga Matthias püsis vapralt kannul," lausus Vaidem. "Raja keskel saime ka temast lahti ning lasime kahekesi lõpuni. Kumbki meist ei suutnud rünnakut ette võtta ja nii jäigi asi finiši peale – õnneks tuli võit ära."

Sarnaselt Mulgi rattamaratonile kujunes ka Alutagusel naiste sõit kolme naaberriigi maavõistluseks Greete Steinburgi, soomlanna Leinoneni ja lätlanna Evelina Ermane-Marcenko vahel.

Alutagusel oli Soome päev, sest tugeva eraldistardi taustaga Leinonen (Tartu Rattaklubi) sai üsna sõidu algfaasis oma konkurentidel eest ära ning lõpetas ajaga 1:56:49, edestades teisena lõpetanud Greete Steinburgi (RedBike Naiste Tiim I) ligemale kahe ja lätlanna Ermane-Marcenkot (Orbea Nextgen Racing Team) ligemale nelja minutiga.

"See oli minu esimene kord siin, seda rada peaks igaüks elus korra sõitma. Tegin täna oma sõitu ning ega mul sõidu ajal rajal toimuvast infot polnud, sain alles viis minutit enne lõpujoont teada, et konkurendid on piisava vahega tagapool. Kerge ei olnud kordagi, pidi pidevalt tööd tegema," sõnas Leinonen.

21 km poolmaratoni kiireimad olid poistest Tristan Jürisaar ja tüdrukutest Haanja rattaklubi esindaja Marta Mõttus. Tiimide arvestuses võidutsesid RedBike Naiste Tiim I naiskondade ja Velohunt Team I meeskondade arvestuses.

Maastikurattasari jätkub 12. juulil Rakvere rattamaratoniga.