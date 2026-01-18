X!

Tormis Laine: eesmärk teha üks samm tagasi, seejärel kaks edasi

Mäesuusatamine
Foto: Alexis Boichard
Mäesuusatamine

Eesti mäesuusatamise esinumbri Tormis Laine tänavune hooaeg pole kulgenud sama edukalt kui eelmine. Praegu treeninguteks väikese võistluspausi võtnud Laine loodab hooaja teises pooles tulemuste paranemist.

Eelmisel hooajal kokku üheksal MK-etapil punktikohale ehk 30 parema hulka jõudnud Tormis Laine alustas tänavust hooaega 23. kohaga Söldeni suurslaalomi rajal, kuid pärast seda on tulemused läinud kehvemaks, ehkki oma praegust füüsilist vormi hindab Laine elu parimaks.

"Üpriski kindel, et ma olen elu parimas vormis, aga kuna sport, see mäesuusatamine on nii tehniline, et lihtsalt asjad ei ole mul hetkel kokku klappinud," lausus käimasoleval hooajal kahel korral punktidele jõudnud Laine intervjuus ERR-ile. "Ma ei ole enda suusaseadistusi, saapaseadistusi ja oma tehnilist tööd nii kokku suutnud mängida, et sealt tulemused oleks välja paistnud."

Hooaja esimestel slaalomietappidel tekkinud ebakindlust võimendas veel käevigastus detsembri alguses. "Need väiksed asjad ka ikkagi segavad," tunnistas ta. "Just eriti slaalomi jaoks on ta suurem segav faktor olnud."

"Kui niikuinii on juba enesekindlus pigem allapoole minemas ja siis tuleb selline väike vigastus kuskilt juurde, siis kõik need asjad tõmbavad veel rohkem enesekindlust maha ja ongi lõpuks tulemus selline, mis ei ole väga rahuldav."

Pärast eelmise nädalavahetuse starte Adelbodenis otsustaski Laine võistluskarussellilt korraks maha astuda. "Nüüd ma olin Itaalias, treenisin slaalomit. Hetkel olen Austrias, treenin suurslaalomit. Ja just eesmärk oligi see, et teha nagu samm tagasi, et loodetavasti siis kaks sammu jälle ettepoole teha."

"Läksime väga algelise faasi juurde tagasi, kus nagu hooaeg tavaliselt algab. Tegime hästi palju aeglaseid harjutusi, sõitsime sahka ja proovisime keha positsioone paika panna ja üritasime natuke aru saada, mis suuskade ja saabastega toimub. Nüüd vaikselt iga päev üritame siis lähemale jõuda jälle uuesti võistlustempole."

Tormis Laine usub, et paremate tulemusteni on võimalik jõuda veel sel hooajal. "Ma näen väga palju vaeva selle nimel. Ma ei ole ennustaja, aga ma igatahes töötan väga kõvasti selle nimel, et suudaks veel tulemusi teha, mis mind ennast rõõmustaksid."

Enne olümpiamänge on plaanis võistelda veel kolmel MK-etapil.

Toimetaja: Siim Boikov

