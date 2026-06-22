Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit

"Kuidagi üllatus oli enda jaoks ka. Olid teatud pinged. Ei ole lihtne minna esinumbrina võistlusele," muljetas tagasi kodumaale jõudnud Lehis ERR-ile. "Siis see, et pean vehklema alagruppi, mida ma muidu ei tee. Kõik oli teistmoodi, aga seda magusam see võit oli."

Kuidas võrrelda seda esimese tiitliga 2018. aastal? "Kaheksa aastat on väga pikk aeg. Too aeg olin noor, olin värskelt emaks saanud," meenutas Lehis. "Võib-olla fookus oli natuke selline, et tulid rajalt maha, siis oli kohe poeg. Täna on poeg nii iseseisev, et saab peaaegu ise oma eluga hakkama. Täna olen küpsem, teistmoodi asjas sees. Erinevus on väga-väga suur."

Lehise hooaeg on kulgenud väga stabiilselt. Ta on jõudnud pjedestaalile ka GP-etapil ja MK-etapil. "Paar tüdrukut on epeevehklemises, kes me oleme olnud stabiilsemad. Mul on hea meel, et olen suutnud seda stabiilsust hoida," rõõmustas värske Euroopa meister. "Ma loodan, et suudan ka edasi hoida. See on epees kuidagi raske. Ju siis ikkagi taas see ettevalmistus. Kui on hetk puhata, siis tuleb seda ära kasutada, sest graafik on väga intensiivne. Ju siis oleme osanud neid asju õigesti planeerida."

Võistkonnavõistluses tuli viies koht. Veerandfinaalis kaotati Ukrainale, kõik ülejäänud matšid võideti. "Võtsime negatiivsest maksimumi. Ukraina kaotus oli valus. Tegin oma järeldused üsna kiiresti. On teatud asjad, millega mentaalselt pean võistkonnavõistluse puhul tööd tegema," raputas Lehis endale tuhka pähe.

"Mul on natuke raske ümber lülituda. Kuna dünaamika on individuaalsega väga erinev, siis pean natuke ilmselt Kolja [treener Nikolai Novosjolov] ja Snežanaga [psühholoog Snežana Stoljarova] sel teemal vestlema. Pean suutma end rohkem tiimile ümber lülitada, et mitte tasa tehtud seisu maha mängida."

Juba kuu aja pärast avaneb võimalust medaliarvet kasvatada, sest ees ootab MM Hongkongis. "Ikka ja jälle ettevalmistus. Sellest ei saa üle ega ümber. Korraks tuleb aeg maha võtta, teha tööd. Nüüd ei ole päris nii, et kuu aega olen ja lähen uuesti rajale. Tulemuse pealt võistlema minek on tihti keerulisem. Iseenda jaoks tekitab see kõrgemaid ootusi. Tuleb natuke võib-olla maha rahuneda."