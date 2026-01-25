Laine jäi Kitzbüheli slaalomis tulemuseta, Feller rõõmustas kodupublikut

Avalaskumise järel neljas olnud Feller oli neljas ka teises voorus, aga sellest piisas, et talle koondajaga 1.40,60 esikoht tuua. Teise koha sai šveitslane Loic Meillard (+0,35) ning kolmanda sakslane Linus Strasser (+0,53). Teise laskumisega tõusis neljandaks Lucas Pinheiro Braathen.

Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine pühapäeval tulemust kirja ei saanud. "Paraku ei saanud ma täna koheselt rütmi sisse. Mul oli ka tunne, et suuskadel polnud piisavalt pidamist," sõnas ühe sektoriaja kirja saanud Laine.

Viimati võistles Laine Šveitsis Adelbodenis, kus kavas olid nii suurslaalom kui ka slaalom. Seejärel otsustas sportlane Šveitsis Wengenis toimunud slaalomi MK-etpai vahele jätta ja keskenduda treeningutele. "Ma sain kokku teha neli treeningpäeva suurslaalomis ja kolm slaalomis – see oli kindlasti hea otsus. Hetkel oleks aga vaja veel treeningpäevi, et vorm üles ehitada," ütles Laine.

"Leian, et tegime hooaja ettevalmistusperioodi ülesehitamisel vigu, mistõttu on slaalomis baas ja tunnetus puudulikud. Schladmingu ja olümpiamängudele vahele jääb õnneks piisavalt aega, et veel üks korralik treeningblokk teha," lisas ta.