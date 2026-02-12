Laine meenutas oma esimest OM-i: täielik laps lasti olümpiakülla valla

Laine jõudis Bormiosse kohale kolmapäeval, esimese treeningu mäel teeb ta päev enne esimest võistlust ehk reedel. Kui Milano Cortina mängudel on võistluspaigad niigi hajutatud, siis esimest korda olümpiaajaloos on mäesuusatamises veel ka mehed ja naised eraldi linnades. Nii ei leia Bormio olümpiakülast praegu peale meesmäesuusatajate kedagi.

"Ei midagi erilist, selles mõttes nagu Itaalia küla ikka," ütles Laine ERR-ile. "Tegelikult on hetkel siin ainult ühe ala inimesed, SkiMo (suusamägironimine - toim) inimesed tulevad alles peale mäesuusa võistlusi. Kõik mäesuusa inimesed visatakse kõigepealt välja siit. Ehk siis mina näen siin külas ainult neid inimesi, keda ma iga nädalavahetus maailma karika etappidel näen."

25-aastane Laine võistleb olümpiamängudel juba kolmandat korda. "2018, kui ma PyeongChangis käisin, siis oli vähemalt see lahe, et oli Eesti tiimi tunne. Teine olümpia järjest, kui ma väga eestlasi ei näe," rääkis ta.

"Aga samas on see spordivõistlus. Ei tulnud ka siia, et lihtsalt teiste eestlastega hängida. Arvan, et kõik on nii nagu peab olema. Kui sul stardis tuleb olümpiatunne, sul on olümpianumber rinnus, siis see on piisavalt olümpiatunne. Kõik, kes on oodanud siin mängutubasid või muud meelelahutust, siis seda on tõesti vähem."

Tormis Laine Pekingi olümpial Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Oma esimest olümpiat meenutab Laine muigega. "Seal lasti ikka täielik laps olümpiakülla valla," naeris ta. "Siis oli tõesti minu jaoks see muu melu kõige tähtsam. Kuigi tollel ajal arvasin, et olen väga tõsine sportlane."

"Nüüd, kaheksa aastat hiljem vaatan sellele ajale tagasi ja päris naljakas on mõelda, et ma tollel ajal mõtlesin, et olen väga tõsine sportlane. Sportliku poole pealt on palju muutunud. Aga ma arvan, et see oli suurepärane kogemus eluks. Mina istusin seal mängutoas. Isegi mängisin selles Olympic Dreams mängufilmis kaasa ühes stseenis ja tegin kõike, mida oli olümpiakülas võimalik teha. Ja võib-olla tänu sellele ongi minu jaoks sellel olümpial sellised asjad palju vähem tähtsad."

Kui PyeongChangis Laine väga närvis olla ei osanud, siis neli aastat hiljem Pekingis lõi närv sisse. "Ma arvan, et see tuli ka lihtsalt sellest, et teisel olümpial oli mul see tunne, et okei, nüüd on esimene olümpia tehtud. Niisama naljatamine on tehtud, nüüd võiks tulemuse peale sõita," meenutas ta.

"Aga hetkel on see tunne, et see olümpia siin näeb välja nagu mu iga teine nädalavahetus. Ehk siis hetkel tahan ma loota, et väga närvi ei tule, aga seda näeme siis võistluspäeval täpsemalt, kas see närv tuleb või ei tule."

Laine läheb Stelvio suusakeskuses nõlvale suurslaalomis laupäeval, 14. veebruaril. Meeste slaalom peetakse esmaspäeval, 16. veebruaril. Mõlemale võistlusele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.