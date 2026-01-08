Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

MK-etapi kvalifikatsioonis tegi kaasa 22 sportlast, kellest kümme paremat jõudis finaali. Sildaru sai esimeses voorus kirja 75,00 punkti, mis oli paremuselt üheksas tulemus. Teises voorus punktisumma veidi paranes (79,00), aga üks sportlane pääses siiski mööda.

Kvalifikatsiooni kõige edukama soorituse tegi britt Zoe Atkin (94,00), kellele järgnesid hiinlannad Li Fanghui (90,50) ja Zhang Kexin (89,25). Kõik ülejäänud finalistid peale Sildaru ületasid 80 punkti piiri.

"Plaanisin teha täna raskema sõidu kui [eelmisel etapil] Hiinas - ka treeningul harjutasin seda ja kõik tuli välja. Ilmastikuolud olid aga väga keerulised, mistõttu ei mänginud asjad välja ning pidin kordama sama kava, mis viimasel maailmakarikaetapil," rääkis Sildaru.

Sportlane kinnitas, et jääb võistluspäevaga rahule. "Kindlasti ei näidanud ma täna oma parimat suusatamist, aga see oli suuresti tingitud võistlusoludest - lund sadas ja terve sõidu ajal tuli keskenduda hoo hoidmisele."

"Mul on aga hea meel, et suutsin antud oludes pigistada välja nii palju kui võimalik ja teises sõidus oma skoori parandada. Laupäevaseks finaaliks lubab päikselist ilma, nii et loodetavasti saan seal plaanitud sõidu ära teha."

"Võib-olla lisame veel midagi, sõltub, kuidas treeningutel läheb," mõtiskles olümpiapronks. "Olen sarnases positsioonis nagu Secret Gardenis, kus pääsesin viimasena finaalvõistlusele. Tulemus saab ainult paremaks minna."

Teine võistlusel osalenud Eesti freestyle-suusataja Grete-Mia Meentalo sai soorituste eest 49,00 ja 67,00 punkti ning tänu teise vooru tulemusele tõusis eestlanna 16. positsioonile.

Neljapäeval toimub veel ka meeste rennisõidu kvalifikatsioon, kus lööb kaasa ka Henry Sildaru. Pargisõidu kvalifikatsioonist õnnestus tal pääseda lõppvõistlusele.

Pargisõidu finaalid toimuvad reedel, 9. jaanuaril ja rennisõidu omad päev hiljem.