Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

Sildaru kogus esimeses sõidus 75,90 punkti, millega hoidis avavooru järel teist kohta. Teda edestas üksnes mullune pargisõidu MM-hõbe, ameeriklane Mac Forehand, kes teenis 1,48 punkti rohkem.

Teises sõidus ei õnnestunud Sildarul oma tulemust parandada, saades kirja 74,74 punkti. Ükski konkurent õnneks temast ei möödunud ning Sildaru saavutas kokkuvõttes teise koha.

Teine koht tähistab 19-aastase Sildaru jaoks karjääri parimat tulemust MK-sarjas. Tema senine parim etteaste pärines eelmise aasta märtsist, kui tuli Prantsusmaal Tignes'is neljandaks.

Teise sõiduga jõudis Sildarule kõige lähemale norralane Ulrik Samnoey, kes sai tulemuseks 74,64 punkti. Üle 70 punkti kogus veel neli meest: ameeriklane Ralph Konnor (73,21), norralane Sebastian Schjerve (73,14), kanadalane Max Moffatt (72,71) ja ameeriklane Henry Townshend (70,50).

Pargisõidu valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall piirdus 14. kohaga (45,56).