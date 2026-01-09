X!

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

Freestyle-suusatamine
Henry Sildaru.
Henry Sildaru. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusataja Henry Sildaru saavutas USA-s Aspenis toimuval MK-etapil pargisõidus teise koha.

Sildaru kogus esimeses sõidus 75,90 punkti, millega hoidis avavooru järel teist kohta. Teda edestas üksnes mullune pargisõidu MM-hõbe, ameeriklane Mac Forehand, kes teenis 1,48 punkti rohkem.

Teises sõidus ei õnnestunud Sildarul oma tulemust parandada, saades kirja 74,74 punkti. Ükski konkurent õnneks temast ei möödunud ning Sildaru saavutas kokkuvõttes teise koha.

Teine koht tähistab 19-aastase Sildaru jaoks karjääri parimat tulemust MK-sarjas. Tema senine parim etteaste pärines eelmise aasta märtsist, kui tuli Prantsusmaal Tignes'is neljandaks.

Teise sõiduga jõudis Sildarule kõige lähemale norralane Ulrik Samnoey, kes sai tulemuseks 74,64 punkti. Üle 70 punkti kogus veel neli meest: ameeriklane Ralph Konnor (73,21), norralane Sebastian Schjerve (73,14), kanadalane Max Moffatt (72,71) ja ameeriklane Henry Townshend (70,50).

Pargisõidu valitsev olümpiavõitja ameeriklane Alex Hall piirdus 14. kohaga (45,56).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:31

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

20:48

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

20:17

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

19:51

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

19:24

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

18:59

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

18:18

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

17:49

Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

17:22

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

laskesuusatamine

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

07.01

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

jäähoki

21:31

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

13:16

NHL: Patrick Kane viskas karjääri 500. värava

08.01

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

07.01

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

freestyle suusatamine

20:48

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

15:24

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

kahevõistlus

18:59

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

18:18

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

17:03

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

suusatamine

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

06.01

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

iluuisutamine

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

mäesuusatamine

07.01

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

04.01

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

03.01

Rast avas suurslaalomis võiduarve

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

jääkeegel

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

30.12

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

lumelauasõit

19:24

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo