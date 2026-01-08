Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

Freestyle-suusataja Henry Sildaru pääses pargisõidu kõrval Aspenis toimuval maailmakarikaetapil finaali ka rennisõidus.

Sildaru sai esimeses sõidus 79,25 ja teises 84,50 punkti, mis tõi talle teises kvalifikatsioonigrupis neljanda koha. Kummastki grupist pääses finaali seitse paremat.

Mõlema grupi võitjad teenisid ainsatena üle 90 punkti: esimeses grupis suutis seda uusmeremaalane Finley Melville Ives (92,00) ja teises ameeriklane Alex Ferreira (90,50).

Sildaru jõudis seega Aspeni MK-etapi finaali mõlemal alal: pargisõidu finaal on kavas reedel, 9. jaanuaril ja rennisõidu oma päev hiljem.

Naiste rennisõidu finaali pääses ka tema õde Kelly Sildaru.