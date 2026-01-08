X!

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

Freestyle-suusatamine
Henry Sildaru
Henry Sildaru Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusataja Henry Sildaru pääses pargisõidu kõrval Aspenis toimuval maailmakarikaetapil finaali ka rennisõidus.

Sildaru sai esimeses sõidus 79,25 ja teises 84,50 punkti, mis tõi talle teises kvalifikatsioonigrupis neljanda koha. Kummastki grupist pääses finaali seitse paremat.

Mõlema grupi võitjad teenisid ainsatena üle 90 punkti: esimeses grupis suutis seda uusmeremaalane Finley Melville Ives (92,00) ja teises ameeriklane Alex Ferreira (90,50).

Sildaru jõudis seega Aspeni MK-etapi finaali mõlemal alal: pargisõidu finaal on kavas reedel, 9. jaanuaril ja rennisõidu oma päev hiljem.

Naiste rennisõidu finaali pääses ka tema õde Kelly Sildaru.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

08.01

ETV spordisaade, 8. jaanuar

08.01

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

08.01

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

laskesuusatamine

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

VIDEO | Laskesuusatajad mälestasid Bakkenit südamliku videoga

07.01

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

jäähoki

08.01

HC Panter alustas uut aastat võidukalt

07.01

Islanders korraldas kodujääl tõelise hävitustöö

06.01

Washington Capitals sattus kodus hoogu

06.01

Läti läheb olümpiale kuue NHL-i mehega

freestyle suusatamine

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele Uuendatud

07.01

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

02.01

17-aastane Meentalo sai MK-etapil 15. koha

kahevõistlus

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

07.01

Otepää kahevõistluse MK-etapile lisati ka teine eelvõistlus

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

suusatamine

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

06.01

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

05.01

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

iluuisutamine

30.12

Spordiajakirjanike eelistus treenerite seas kuulus kindlalt Varnavskajale

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

mäesuusatamine

07.01

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

04.01

Rast jätkas Kranjska Goras võidukalt, Shiffrin teine

03.01

Rast avas suurslaalomis võiduarve

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

jääkeegel

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

30.12

Kaldvee ja Lill piirdusid Rootsi MK-etapil alagrupiga

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo