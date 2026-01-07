X!

Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

Freestyle-suusatamine
Henry Sildaru
Henry Sildaru Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Freestyle-suusatamine

Henry Sildaru tegi USA-s Aspenis toimuval freestyle-suusatamise MK-etapil pargisõidus kena esituse ja tagas koha lõppvõistlusel.

18-aastane Sildaru teenis esimesel läbimisel 77,00 punkti ja neljanda koha, aga tegi teisel läbimisel väikese paranduse ja sai kirja 79,25 punkti. Kohta ta sellega aga ei parandanud ja polnudki vaja, kaheksa parimat pääsesid lõppvõistlusele.

Kahe kvalifikatsioonigrupi peale sai parima tulemuse kirja šveitslane Andri Ragettli, kes teenis 93,00 punkti. 90 punkti piiri alistasid veel uus-meremaalane Luca Harrington (92,25 p), kaasmaalane Ben Barclay (91,25 p) ning ameeriklane Mac Forehand (90,50 p).

Kokkuvõttes teenis Sildaru mõlema kvalifikatsioonigrupi peale 11. koha, 16. kohaga ehk viimasena lõppvõistlusele pääses ameeriklane Colby Stevenson.

Lõppvõistlus toimub reedel, neljapäeval võisteldakse rennis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

