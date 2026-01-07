Henry Sildaru pääses Aspenis lõppvõistlusele

18-aastane Sildaru teenis esimesel läbimisel 77,00 punkti ja neljanda koha, aga tegi teisel läbimisel väikese paranduse ja sai kirja 79,25 punkti. Kohta ta sellega aga ei parandanud ja polnudki vaja, kaheksa parimat pääsesid lõppvõistlusele.

Kahe kvalifikatsioonigrupi peale sai parima tulemuse kirja šveitslane Andri Ragettli, kes teenis 93,00 punkti. 90 punkti piiri alistasid veel uus-meremaalane Luca Harrington (92,25 p), kaasmaalane Ben Barclay (91,25 p) ning ameeriklane Mac Forehand (90,50 p).

Kokkuvõttes teenis Sildaru mõlema kvalifikatsioonigrupi peale 11. koha, 16. kohaga ehk viimasena lõppvõistlusele pääses ameeriklane Colby Stevenson.

Lõppvõistlus toimub reedel, neljapäeval võisteldakse rennis.