Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

Tallinnas toimunud rahvusvaheline korvpalliturniir oli ka sel aastal huvipakkuv. Eesti poiste koondised olid südid ja näitasid üles ehtsat kambavaimu ning nende tegemistel tasub silm peal hoida, kirjutab korvpallisõbrast spordiajaloolane Märt Ibrus oma kommentaaris.

Ehe anne ennast ei peida. Igal juhul teda märgatakse. Spordis ei saa sellest lihtsalt mööda vaadata. Korvpallis eriti. On selline ala. Tallinnas oldi jälle talendijahil. Toimus BSBC ehk noorte Balti mere karikaturniir. See pakub huvi, on ju siitkandist sirgunud mitmeid nimekaid mängumehi. On pikkust ja nõtkust, on osavust ja mängutarkust. Seda märgatakse ja hinnatakse.

14-aastane Henri Veesaar tegi turniiril debüüdi 2019. aastal, visates kolme mänguga 12 punkti ja võttes kaheksa lauapalli. Aasta hiljem oli ta hoopis edukam, olles ka ühe hooaja juba treeninud Madridi Reali akadeemias. 208 sentimeetri pikkune sihvakas mängumees ei jää ju märkamata! U-16 klassis jäi seekord skooriks 39 punkti (tabades ka kolm kolmepunktiviset seitsmest), 26 lauapalli ja seitse blokki.

Henri Veesaar teeb nüüdseks suuri tegusid NCAA-s. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

2023. aastal mängis turniiril ka 17-aastane Stefan Vaaks. Ta oli koondises üks liidreid, ent näiteks Erik Makke hiilgas tollal eriliselt, ainsas võidumängus Soome vastu tabas ta lausa kõik kaheksa kolmest! Makkel oli siis juba käsil kolmas aasta Itaalias, Vaaksil aga neljas aasta Madridi Estudiantese noortesüsteemis.

Tänaseks on Veesaar ja Vaaks meie spordisõprade jaoks kuumad nimed. Õnneks ka mitte ainult meie paesel pinnal. Ka korvpalli sünnimaal USA-s on neid märgatud ja mida see küll tähendab! Kahtlemata on huvitav jälgida nende käekäiku ja neelata iga uudist, aga kas peame ainult sellega piirduma? See küsimus on paraku ajaga kaasas käies paratamatu.

Tallinnas toimunud noorteturniir oli ka seekord huvipakkuv. Eesti poiste koondised olid südid, näitasid üles ehtsat kambavaimu. Selle nimel on ka tööd tehtud. Korvpalliliit on püüdnud läbi aastate hoida ühtset joont läbi erinevate koondiste. Rahvuskoondise mängijaid on kutsutud noorte laagrisse tutvustama oma mõtteid ja tegemisi. Hea sõnaga meenutatakse näiteks Sander Raieste esinemist noorte ees. Oskas huvitavalt rääkida.

Eesti koondise üheks põhijõuks tõusnud Sander Raieste. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Koondise käekäik on kõigile meie palluritele oluline. Seda toonitavad kõik. Ometi on ses asises maailmas omad mängureeglid. Hoovused on tugevad ja suured keskused domineerivad. Koondise mänguaknad jäävad aina kitsamaks. Põhiküsimuseks jääb, kes on kohal?

Noortekoondistel on vähemalt suvel tegutsemiseks avaram põli. Igal juhul poiste koondiste tegemistel tasub silm peal hoida. Nii U-16 kui U-18 koosseisud on korraliku kvaliteediga. Üldises alade konkurentsis sporditalentide jahil võib korvpallikogukonda igal juhul kiita. Rahvusvaheline konkurents on aga hoopis teisest puust. Siin peab meie noortele ainult edu soovima.

Ja veel BSBC turniirist. Kolm aastat tagasi äratas suurt tähelepanu 15-aastane soomlane Miikka Muurinen. Pikk blond sale poiss lajatas pealt ja viskas uljalt ka kolmeseid. Esimesest pilgust oli selge, et suur talent on end ilmutanud. Tänavuse aasta turniirist rääkides võiks meelde jätta lätlase Ricards Aizpursi nime. Kahemeetrine 17-aastane jõuline atleet, kes mitmendat aastat Rooma Stella Azzurras mängib, korraldas tõelise viskekontserdi. Võib märkida, et kaks aastat tagasi tegi ta sama ka U-16 turniiril. Finaalis Eesti vastu piirdus ta siis 27 punktiga, sel korral skooris 32 punkti!