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Eesti juurtega Austraalia kaitsjast sai Meistrite liiga vanim mängija

Jalgpall
Aivi Luik (paremal) mängus Milano Interi vastu
Aivi Luik (paremal) mängus Milano Interi vastu Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Eesti juurtega Austraalia keskkaitsja Aivi Luik sai teisipäeva õhtul vanimaks mängijaks, kes on naiste jalgpalli Meistrite liiga põhiturniiril väljakul käinud.

Luik sai rekordi enda nimele 41 aasta ja 188 päeva vanuselt, kui mängis Meistrite liiga põhiturniiri avavoorus Häckeni 0:1 kaotusmängus Milano Interi vastu kõik minutid, kirjutab Soccernet.ee.

Eelmine rekord kuulus tšehhitarile Petra Divišovale, kes oli 2024. aasta jaanuaris Praha Slavia eest mängides 39 aasta ja 234 päeva vanune. "Ma ei mõtle rekordile, sest tunnen ennast endiselt noorena. Saladus on kohvis ja šokolaadis!" lausus Luik UEFA kodulehele.

Täisnimega Aivi Belinda Kerstin Luige ema on Rootsis põgenike lapsena sündinud eestlanna. Luik ise sündis Austraalias, kus ta alustas ka jalgpallurikarjääri. Ta on Austraalia naiste koondises mänginud 45 kohtumist, kroonitud Aasia meistriks, käinud kahel MM-finaalturniiril ja ühel olümpial.

Toimetaja: Anders Nõmm

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