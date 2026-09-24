Heategevuslikul teatejooksul osales ligi 13 000 koolinoort

Kolmapäeval, 23. septembril toimus 21. korda heategevuslik Teatejooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa Spordinädal Eestis.

"Teatejooksu mõte on kutsuda lapsi liikuma. Propageerime noorte hulgas tervislikku elustiili ja innustame muutma oma liikumisharjumusi," sõnas Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

Suurim jooks toimus Tallinna Lauluväljakul, kus osavõtjaid oli ligi 1200. Päevajuht oli ratastoolikoomik Janar Peterson, avasõnad ütles kultuuriminister Heidy Purga ning soojenduse viis läbi kergejõustiklane Risto Lillemets.

Teatejooksud toimusid 28 pargis ja staadionil üle Eesti - Kanepis, Räpinas, Tabasalus, Arukülas, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Paides, Põlvas, Pärnus, Sillamäel, Toilas, Tõrvas, Viimsis, Kuressaares, Narvas, Otepääl, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Võrus, Rakveres, Raplas, Peetris, Keilas, Jõgeval ja Elvas.

Teatejooksuga toetatakse igal aastal Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) liikumisvõime kaotanud lapsi. Tänavu kogutakse annetusi HNRK lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubiku jaoks, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevadest puhata ja taastuda.

Annetada saab telefonil 900 7777 (kõne hind 7 eurot) või ülekandega HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE451010220268957228, märksõna "Teatejooks". Rohkem infot leiab toetusfondi veebilehel.