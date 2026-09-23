Neli Eesti orienteerujat pääsesid EM-il A-finaali

Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus toimunud kvalifikatsioonivõistlusel pääsesid tavaraja ja lühiraja A-finaali neli Eesti koondise meest – Jürgen Joonas (oma eeljooksu võitja), Lauri Sild (7.), Timo Sild (11.) ja Ossi Rasmus Priks (19.). Kriteeriumiks oli koht esimese 20 seas.

B-finaali koha teenisid Marianne Haug (28.), Kenny Kivikas (31.), Margret Zimmermann (32.), Maria Eller (33.), Sigrid Ruul (33.) ja Kristo Heinmann (34.). Eeljooksu radadel olid võitjate ajad ca 50 minutit, esikahekümnest välja jäänud eestlastest jäi A-finaali pääsemisest kõige vähem puudu Kenny Kivikal – 2.55.

Kvalifikatsioonivõistluse maastik oli märksa parema joostavusega kui neljapäevane tavaraja maastik ja soosis tugevaid jooksjaid. Kui meeste liidrid jooksid kiirusega ca 5 min/km, siis neljapäeval on eeldatav kiirus ca 6 min/km ja orienteerumisel tuleb märksa rohkem arvestada maastiku tugevasti varieeruva läbitavusega, mis muudab orienteerumisülesande keerulisemaks.

Tavaraja A-finaalis starditakse maailma edetabeli kohtade järjestuses, kõige tugevam viimasena. Eestlastest jätab tavaraja vahele Lauri Sild, et olla parimas võimaliku löögihoos lühirajal ja teatejooksus. Maailma edetabelis on Lauri Sild praegu 28., Timo Sild 32., Jürgen Joonas 45. ja Ossi Rasmus Priks 206.

B-finaalis jooksjatel on võimalus pääseda laupäevasesse lühiraja A-finaali, selleks tuleb tavaraja B-finaalis olla kümne parema seas.