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Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

Korvpall
Eesti U-16 korvpallikoondislane Martin Miilen
Eesti U-16 korvpallikoondislane Martin Miilen Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-16 poiste korvpallikoondis alistas Põhja-Makedoonias Gevgelijas Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni veerandfinaalis Rootsi 86:70 ja pääses nelja parema hulka.

Eesti alustas kohtumist hästi, võites avaveerandi 21:12. Teisel veerandajal kasvatas Eesti edu veelgi ning poolajaks oli Rootsi vastu edumaa 48:31. Kolmanda veerandi keskel suutis Rootsi vahe korraks vähendada kümnele punktile, kuid Eesti vastas sellele ja läks viimasele veerandile vastu 68:48 eduseisus.

Viimasel veerandil Rootsi enam mängu tagasi ei saanud. Eesti suurim eduseis oli 25 punkti ning vastased juhtisid kogu kohtumise jooksul vaid 16 sekundit.

Eesti parim korvikütt oli Bert Martin, kes viskas 21 punkti ja tabas väljakult 13 viskest kaheksa. Rootsi resultatiivseim oli 17 punktiga Valdemar Sawström. Rudolf Lepa kogus Eesti parimana 22 efektiivsuspunkti.

Eesti tabas kolmepunktiviskeid 46,7-protsendilise täpsusega, Rootsi kaugvisete tabavus oli 22,2 protsenti.

Poolfinaalis läheb Eesti vastamisi Horvaatiaga, kes alistas veerandfinaalis Hollandi 80:51. Teises poolfinaalis kohtuvad Island ja Bosnia ja Hertsegoviina.

B-divisjoni turniiril mängitakse lisaks kohale finaalis ka pääsu nimel kõrgemasse divisjoni. Eesti on nüüd kahe võidu kaugusel A-divisjoni tõusust.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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