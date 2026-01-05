Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

Neidude U-16 koondis pidi vastu võtma suureskoorilise 50:110 kaotuse Soome eakaaslastelt, vahendab Basket.ee. Mäng oli soomlannade poolt suuresti otsustatud avapoolajaga, mis võideti 65:33. Eesti koondise parimad olid Astrid Lepp 10 ning Emma Pärn 7 punktiga.

"Kiidan võitlust ning energiat, aga kahjuks peab tõdema, et kui eksime kokkulepete vastu ja teeme lihtsaid eksimusi, siis Euroopa tugevaimate vastu sellistes mängudes seda ei andestata," võttis mängu kokku peatreener Marko Laanemets.

Noormeeste U-16 rahvuskoondis avas turniiril aga võiduarve, kui Soome koondis alistati numbritega 72:63. Avaveerandi kaotanud, kuid poolajapausile juba eduseisus läinud eestlased tegid otsustava käigu kolmandal veerandil, mis võideti 15:5. Eesti poolelt viskas Kaur Otto Taldrik 16 punkti ja võttis 10 lauapalli, Joonas Voksep lisas 15 ning Tom Laurimaa 14 punkti.

"Enne mängu oli treenerite sõnum mängijatele olla 40 minutit agressiivsed ning parandada esimeses mängus tehtud eksimusi nii rünnakul kui kaitses. Mängijad tegid seda, mis oli meie sõnum ning see aitas meil ka rünnakul paremini mängida. Näitasime osakest meie potentsiaalist ning see on viis, kuidas peaksime töötama ja võitlema üheskoos," sõnas U-16 koondise peatreener Alessio Landra.

Neidude U-18 koondisel tuli aga tunnistada Soome eakaaslaste võimsat üleolekut, kui kohtumine kaotati 25:133. Juba avaveerand 6:37 kaotanud eestlannad patustasid 60 pallikaotusega ning väljakult tehti vaid 31 pealeviset soomlannade 109 vastu.

"Raske mäng. Vastased olid meist füüsiliselt üle ning tegid oma agressiivse mänguga meie eksisteerimise väljakul keeruliseks. Meil oli raskuseid pallisurve talumisega ning pidime pidevalt surve all tegema otsuseid, mis olid aeglased ja valed. Agressiivne mäng ja füüsiliselt parem valmisolek algab kõik harjumustest ja keskkonnast ehk koduklubidest," rääkis peatreener Esko Tõnisson pärast mängu.

Noormeeste U-18 korvpallikoondis pani turniiri teisele päevale aga magusa punkti, kui soomlaste üle võeti 84:74 võit. Eesti kontrollis avapoolaega, mis võideti 45:28. Kolmanda veerandi võitsid küll soomlased 28:16, kui otsustaval neljandikul panid eestlased oma paremuse maksma (23:18). Eesti resultatiivseimad olid Kaspar Vuks 27, Jesper Roman 13 ning Rasmus Vuks 11 punktiga.

"Teadsime, et võrreldes eilsega on Soome täna kindlasti agressiivsem ning tahavad meid rohkem suruda. Alustasime hästi, teenisime lihtsaid korve ning saime kaitses stoppe. Nemad muutsid teisel poolajal oma kaitsetaktikat, millega me ei kohanenud kõige paremini, kus nad surusid meid positsioonidest välja," võttis mängu kokku peatreener Martin Rausberg.

Rausberg lisas: "tuleb kiita poisse – mitte just kõige ilusama mänguga teeniti võit ning siit on väga hea õppematerjal meile suveks. EM-finaalturniiril, kuhu suvel oleme minemas, ei anta meile midagi lihtsalt. Seal on iga mäng kõva agressiivsus. Homme tuleb kõva võitlus Lätiga turniiri võidu nimel, kes on samuti agressiivne ning hästi kokkumängiv võistkond."