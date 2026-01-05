X!

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

Korvpall
Eesti noormeeste U-16 korvpallikoondis
Eesti noormeeste U-16 korvpallikoondis Autor/allikas: Tõnis Tõnström
Korvpall

Läänemere korvpalliturniiril Baltic Sea Basketball Cup võõrustasid Eesti noormeeste ja neidude koondised Audentese spordikeskuses teisel võistluspäeval Soome eakaaslaseid.

Neidude U-16 koondis pidi vastu võtma suureskoorilise 50:110 kaotuse Soome eakaaslastelt, vahendab Basket.ee. Mäng oli soomlannade poolt suuresti otsustatud avapoolajaga, mis võideti 65:33. Eesti koondise parimad olid Astrid Lepp 10 ning Emma Pärn 7 punktiga.

"Kiidan võitlust ning energiat, aga kahjuks peab tõdema, et kui eksime kokkulepete vastu ja teeme lihtsaid eksimusi, siis Euroopa tugevaimate vastu sellistes mängudes seda ei andestata," võttis mängu kokku peatreener Marko Laanemets.

Noormeeste U-16 rahvuskoondis avas turniiril aga võiduarve, kui Soome koondis alistati numbritega 72:63. Avaveerandi kaotanud, kuid poolajapausile juba eduseisus läinud eestlased tegid otsustava käigu kolmandal veerandil, mis võideti 15:5. Eesti poolelt viskas Kaur Otto Taldrik 16 punkti ja võttis 10 lauapalli, Joonas Voksep lisas 15 ning Tom Laurimaa 14 punkti.

 "Enne mängu oli treenerite sõnum mängijatele olla 40 minutit agressiivsed ning parandada esimeses mängus tehtud eksimusi nii rünnakul kui kaitses. Mängijad tegid seda, mis oli meie sõnum ning see aitas meil ka rünnakul paremini mängida. Näitasime osakest meie potentsiaalist ning see on viis, kuidas peaksime töötama ja võitlema üheskoos," sõnas U-16 koondise peatreener Alessio Landra.

Neidude U-18 koondisel tuli aga tunnistada Soome eakaaslaste võimsat üleolekut, kui kohtumine kaotati 25:133. Juba avaveerand 6:37 kaotanud eestlannad patustasid 60 pallikaotusega ning väljakult tehti vaid 31 pealeviset soomlannade 109 vastu. 

"Raske mäng. Vastased olid meist füüsiliselt üle ning tegid oma agressiivse mänguga meie eksisteerimise väljakul keeruliseks. Meil oli raskuseid pallisurve talumisega ning pidime pidevalt surve all tegema otsuseid, mis olid aeglased ja valed. Agressiivne mäng ja füüsiliselt parem valmisolek algab kõik harjumustest ja keskkonnast ehk koduklubidest," rääkis peatreener Esko Tõnisson pärast mängu.

Noormeeste U-18 korvpallikoondis pani turniiri teisele päevale aga magusa punkti, kui soomlaste üle võeti 84:74 võit. Eesti kontrollis avapoolaega, mis võideti 45:28. Kolmanda veerandi võitsid küll soomlased 28:16, kui otsustaval neljandikul panid eestlased oma paremuse maksma (23:18). Eesti resultatiivseimad olid Kaspar Vuks 27, Jesper Roman 13 ning Rasmus Vuks 11 punktiga.

 "Teadsime, et võrreldes eilsega on Soome täna kindlasti agressiivsem ning tahavad meid rohkem suruda. Alustasime hästi, teenisime lihtsaid korve ning saime kaitses stoppe. Nemad muutsid teisel poolajal oma kaitsetaktikat, millega me ei kohanenud kõige paremini, kus nad surusid meid positsioonidest välja," võttis mängu kokku peatreener Martin Rausberg.

Rausberg lisas: "tuleb kiita poisse – mitte just kõige ilusama mänguga teeniti võit ning siit on väga hea õppematerjal meile suveks. EM-finaalturniiril, kuhu suvel oleme minemas, ei anta meile midagi lihtsalt. Seal on iga mäng kõva agressiivsus. Homme tuleb kõva võitlus Lätiga turniiri võidu nimel, kes on samuti agressiivne ning hästi kokkumängiv võistkond."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

08:42

Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Tartu Ülikool pani Keilas teise poolajaga asjad paika

04.01

Browni 50-punktiline esitus tõi Bostonile võidu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

03.01

Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

03.01

Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

03.01

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

03.01

Sepa ülikool andis vastasele 68-punktilise koslepi

03.01

Thunder jooksis põhimeesteta mänginud Warriorsist üle

03.01

Olympiakos alistas Panathinaikose, Ataman kirus kohtunikke

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

videod

sport.err.ee uudised

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:03

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

08:42

Booker tabas viimasel sekundil kaugviske ja Thunder kaotas kuuenda mängu

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

04.01

ETV spordisaade, 4. jaanuar

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

loetumad

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Diggins tuli Tour de Ski üldvõitjaks, viimase etapi võitis Simpson-Larsen

03.01

Botn ja Lägreid jätavad järgmise MK-etapi vahele

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Tyson Fury naaseb ikkagi poksiringi

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo