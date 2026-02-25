Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

18-aastane Muurinen otsustas eelmisel sügisel, pärast EM-i lõppu, et naaseb USA keskkoolist ja liitub Belgradi Partizaniga. Muurinen näitas esimestes mängudes küll oma hiiglaslikku potentsiaali, aga Partizani hooaeg jooksis varakult rappa ning legendaarne peatreener Željko Obradovic loobus novembri lõpus oma ametist.

Peatreener oli aga just üks peamisi põhjuseid, miks Muurinen Euroopasse naasis ja soomlane langes täielikult uue peatreeneri Joan Penarroya rotatsioonist. "Ma tõesti nautisin Zeljkoga töötamist, mul pole paremat treenerit olnud. Ta oli väga nõudlik, aga hoolis meist palju," rääkis Muurinen YLE-le. "Mu aeg temaga jäi loodetust lühemaks, aga kõrgliigades on muutus alati positiivne."

"Ma nägin, mida tähendavad halvad ajad profispordis. Õppisin muutuvas olukorras kohanema. See kogemus oli täpselt see, mida vajasin. Tahtsin tunnetada profikorvpalli ja teha seda hea treeneri juhendamisel. Tahtsin seda teha Euroopa kõige karmimas korvpallilinnas," ütles Muurinen.

Uus juhendaja Penarroya kritiseeris jaanuari lõpus soomlast avalikult ja ütles, et Muurinenil pole õiget suhtumist ja taktikalisi teadmisi, et tippkorvpallis läbi lüüa. "Pean temaga osaliselt nõustuma, olen veel noor mängija ja üritan paremaks saada. Euroliiga klubi oli minu jaoks kõva kool aga täpselt sellepärast Partizani läksingi," ütles Muurinen.

Soomlane kavatses igal juhul pärast seda hooaega taas USA-sse naasta, et mängida sealses üliõpilasliigas NCAA. "Meil oli Obradoviciga asjad selged. Ta teadis, et ma olen Partizanis aasta ja liigun siis USA-sse. Penarroya seda vist ei teadnud," sõnas Muurinen.

Soomlase mitmekülgsus on teinud temast NBA skautide silmis vägagi väärtusliku noormängija, lisaks on ta saanud pakkumisi sisuliselt kõigilt mainekailt USA ülikoolilt. Näiteks tahavad Muurineni oma ridadesse Kentucky ja Duke, lisaks on tal laual pakkumised North Carolinalt, Indianalt, Arkansaselt ja Michiganilt.