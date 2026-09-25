Obradovici naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks

66-aastane serblane juhendas Panathinaikost ka aastatel 1999-2012. Selle jooksul tüüris ta meeskonna viis korda Euroliiga ja 11 korda Kreeka meistriks. 19-punktine võit tähistab Panathinaikose parimat hooaega algust Euroliigas alates 2011. aastast, mil oli veel tänavu suvel taasliitunud Obradovici eelmine valitsusaeg.

Pariisis vastu olid meeskonna paremad Sylvain Francisco 18 ja Mathias Lessort 15 punktiga. Prantsusmaa klubi kasuks viskas 17 silma Tyson Etienne.

Teine Prantsusmaa klubi Villeurbanne'i ASVEL alistas aga kodus Tel Avivi Maccabi 84:74 (19:19, 23:13, 20:25, 22:17). Tegemist oli kohaliku legendi Tony Parkeri debüüdiga peatreeneri positsioonil.

Kaunase Žalgiris sai võõrsil väärt 83:77 (28:21, 15:24, 16:12, 24:20) võidu Belgradi Crvena Zvezda üle. Nigel Williams-Goss tõi võitjatele 14 punkti, Jonas Valanciunase saagiks jäi 13 silma.

Tulemused: Tel Avivi Hapoel - Müncheni Bayern 84:86, Dubai - Madridi Real 78:77, Belgradi Crvena Zvezda - Kaunase Žalgiris 77:83, Ateena Panathinaikos - Pariis 91:72, Baskonia - Pireuse Olympiakos 89:106, Barcelona - Anadolu Efes 89:82, Villeurbanne'i ASVEL - Tel Avivi Maccabi 84:74.