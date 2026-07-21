Eesti U-18 ragbikoondis lõpetas ajaloolise EM-debüüdi seitsmenda kohaga

Esimesel võistluspäeval sattus Eesti väga tugevasse alagruppi, kus vastasteks olid hilisem turniirivõitja Gruusia, finalist Austria ja võõrustaja Ungari. Eesti kaotas Ungarile 0:48, Austriale 0:50 ja Gruusiale 0:52 ning jäi avapäeval punktita.

Teisel päeval näitas Eesti aga juba märksa enesekindlamat mängu. Kohamängus Serbiaga kaotati 12:24, kuid Aleksander Nigul viis Eesti ajalukku, kui tõi koondise esimese katse (try) Euroopa meistrivõistlustel. Alexis Besnard lisas teise katse ja realiseeris ka lisalöögi.

Turniiri viimases kohtumises tuli Ungarilt vastu võtta 12:33 kaotus. Eesti mõlemad katsed tõi taas Besnard, kes realiseeris ka ühe lisalöögi.

Kui avapäeval ei õnnestunud Eestil punktiarvet avada, siis teisel võistluspäeval koguti kokku 24 punkti ja neli katset.

Koondise resultatiivseim mängija oli Inglismaa klubi Marlow RUFC esindaja Alexis Besnard, kes kogus turniiril kolm katset ja kaks realiseerimist. Ajaloolise esimese Eesti U-18 EM-i katse autoriks sai Sohni Ragbiklubi mängija Aleksander Nigul.

Peatreener Tanner Saar jäi noormeeste arenguga rahule.

"Neljapäev oli raske. Me ei varja seda. Aga poisid ei lasknud pead norgu. Reedel oli näha, mida see meeskond tegelikult suudab – skoorisime mõlemas mängus, võitlesime iga palli eest ja näitasime, et kuulume siia. 15–17-aastased poisid oma esimesel rahvusvahelisel turniiril – päev-päevalt paremaks. See on kõik, mida saab küsida."

Ka koondise mänedžer Paul Davidson rõhutas, et tulemused ei peegelda täielikult meeskonna arengut.

"Mul on nende poiste üle uskumatult uhke. Neljapäeval saime tunda, milline on Euroopa tase. Reedel vastasime. Neli katset, Aleksander Niguli ajalooline esimene skoor ja Alexise erakordne esinemine – need on hetked, mida nad ei unusta kunagi. See on alles algus."

Turniiri võitis Gruusia, kes alistas finaalis Austria. Kolmanda koha sai Bulgaaria, järgnesid Bosnia ja Hertsegoviina, Ungari, Serbia ning Eesti.

Budapesti turniir oli Eesti U-18 ragbikoondise esimene osalemine Euroopa meistrivõistlustel. 15–17-aastastest mängijatest koosnenud koondise tuumiku moodustasid Sohni Ragbiklubi kasvandikud.