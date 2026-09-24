Arsenali tiitlipõua lõpetanud Arteta teenis uue lepingu

Hispaanlase senine leping Arsenaliga kehtis alanud hooaja lõpuni, kuid jutud lepingupikendusest on levinud alates kevadest, mil Arsenal 20-aastase pausi järel taas Inglismaa meistriks tuli. Nüüd ongi Arteta klubiga allkirjad paberile pannud.

Kuigi avalikult ei ole lepingu pikkust välja öeldud, kehtib see Inglismaa meedia teatel vähemalt hooaja 2028/29 lõpuni. Kui seni teenis mängijana karjääri viimased viis hooaega Arsenalis veetnud Arteta ühe aasta eest kümme miljonit naela, toob uus leping kaasa ka märkimisväärse palgatõusu.

44-aastane Arteta alustas treenerikarjääri kümme aastat tagasi Manchester Citys Pep Guardiola abilisena, Arsenali peatreeneriks sai ta 2019. aasta detsembris. Eelmisel hooajal viis ta Arsenali Inglismaa meistriks ning Meistrite liiga finaali, kus Pariisi Saint-Germaini paremust tuli tunnistada alles penaltiseeria järel.