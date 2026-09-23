Eesti jalgpallikohtunik tegi Meistrite liigas ajalugu

Käimasoleva nädala teisipäev oli Eesti jalgpallikohtunike jaoks ajalooline: Reelika Turist sai esimene Eestist pärit naiskohtunik, kes UEFA eurosarjamängul tegutsenud videokohtunikuna. Märgilise tähendusega oli ka Sandra Nigulise kohtumine, sest tema oli ametis staadionil, kus neli aastat tagasi toimus Eesti kohtuniku osalusel UEFA Meistrite liiga finaal.

Turi oli ametis naiste UEFA Meistrite liiga kohtumises, kus Madridi Real võõrustas Pariisi Saint-Germaini. Mäng lõppes 1:1 viigiga: rootslanna Felicia Schröder viis koduvõistkonna juba teisel minutil juhtima, kuid Prantsusmaa koondislane Sakina Karchaoui viigistas 74. minutil penaltist.

Kohtumist vilistas Põhja-Makedooniast pärit Ivana Projkovska, keda abistasid äärtel tema rahvuskaaslane Elena Soklevska-Ilievski ja lätlanna Diana Vanaga-Araja. Neljanda kohtuniku rollis oli horvaatlanna Sabina Bolic, videoruumis tegutsesid samuti Horvaatiast pärit Mario Zebec ja eestlanna Turi.

Abikohtunik Nigulis tegutses Torinos Juventuse staadionil, kus muuhulgas peeti 2022. aastal Meistrite liiga finaal. Toonast mängu vilistas soomlanna Lina Lehtovaara, keda abistas eestlanna Karolin Kaivoja – kokkulangevusena sai ka Nigulis nüüd tegutseda Lehtovaara brigaadi liikmena täpselt samal staadionil.

Kolmest soomlannast ja ühest eestlannast koosnenud brigaad hoidis ohjes Meistrite liiga kohtumist Juventuse ja Lissaboni Benfica vahel. Norralanna Marit Bratbergi kaks väravat viisid külalised 2:0 juhtima ning kuigi hispaanlanna Alba Redondo lõi lõpuminutitel ühe värava tagasi, võitis Benfica kohtumise 2:1.

Lisaks Lehtovaarale ja Nigulisele kuulusid brigaadi abikohtunik Laura Koskinen ja neljas kohtunik Lotta Vuorio. Videokohtunik oli ungarlane Tamas Bognar ning tema abilisena tegutses austerlanna Sara Telek.