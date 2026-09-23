Islandi koondislane murdis enne kohtumist Eestiga jalaluu

Jalgpalliportaal Soccernet.ee kirjutab Islandi meedia põhjal, et 26-aastane Bjarkason murdis pühapäevases Itaalia esiliiga mängus jalaluu. Bjarkason reisis seejärel kodumaale täiendavatele uuringutele ja koondiselaagris nähti teda karkudega liikumas.

Islandi jalgpalliliit teatas, et koondises seitse kohtumist mänginud Bjarkason jääb eelseisvatest Rahvuste liiga mängudest eemale, kuid ei avaldanud, kas kutsutakse asendaja. Võimalikud kandidaadid on Dagur Dan Thorhallsson (San Diego, MLS), Alfons Sampsted (Go Ahead Eagles, Holland) ja Valgeir Lunddal Fridriksson (Viborg, Taani).

Arnar Gunnlaugssoni juhendatav Island kohtub Rahvuste liiga raames 26. septembril kodus Eestiga, 29. septembril võõrsil Luksemburgiga, 3. oktoobril kodus Bulgaariaga ja 6. oktoobril võõrsil Eestiga.