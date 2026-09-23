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Eesti naiskond pidi maleolümpial tunnistama Kreeka nappi paremust

Male
Mai Narva
Mai Narva Autor/allikas: Team Estonia Malekoondis
Male

Usbekistanis Samarkandis jätkuval maleolümpial pidi kolmapäeval seitsmenda vooru raames kaotuse vastu võtma nii Eesti naiste kui meeste koondis.

Maleolümpia seitsmendas voorus oli Eesti naiskonna vastaseks 24. asetusega Kreeka. Matši esimeseks tulemuseks oli Mai Narva viik vastaste esinumbri Stavroula Tsolakidou vastu. Kolmandal laual sai Sofia Blokhin valgetega olulise võidupunkti Ekaterini Pavlidou üle, neljandal laual pidi Monika Tsõganova mustadega aga leppima kaotusega Maria Tsakona vastu.

Matši lõpptulemus tuli seega määrata teisel laual, kus Margareth Olde pidas mustadega võitlusliku partii Anastasia Avramidou vastu. Seisu hinnang hakkas ajapuuduses näitama paremust kord ühele, kord teisele, kuid lõpuks võitis siiski kreeklanna ja Eesti naiskond pidi leppima napi 1,5:2,5 matšikaotusega.

Open kategoorias pidi Eesti koondis koosseisus Aleksandr Volodin, Kirill Chukavin, Meelis Kanep ja Dion Krivenko samuti vastu võtma napi kaotuse, sedapuhku 83. asetusega Hiina Taipei vastu. Esimesed kolm lauda mängisid viiki, kuid neljandal laual pidi Dion Krivenko tunnistama vastase paremust. Seega lõppes matš Eestile 1,5:2,5 kaotusega.

Kaheksandas voorus on naiskonna vastaseks 86. asetusega Lõuna-Aafrika Vabariik ja meeskonnal 110. asetusega Malta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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