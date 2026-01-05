X!

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile

Foto: Tõnis Tönström/Eesti Korvpalliliit
Eesti kuni 18-aastaste korvpallikoondis kaotas koduse Balti mere karikaturniiri esikohta otsustavas kohtumises Lätile 58:78 (12:17, 14:17, 15:21, 17:23) ja jäi kokkuvõttes teiseks.

Eesti koondise kapten Rasmus Vuks ja Jesper Roman viskasid 11 punkti, kuid pidurdamatu oli lõunanaabrite mängumees Ricards Aizpurs, kelle arvele jäi koguni 32 silma.

Mõlemad koondised olid turniiri eelmistel päevadel saanud jagu Rootsi ja Soome eakaaslastest. Eesti koondis valmistus sellega ühtlasi suvel toimuvaks U-18 vanuseklassi EM-turniiriks, kus üle aastate ollakse taas kõrgeimas divisjonis.

"Meie jaoks kindlasti väga hea turniir," lausus peatreener Martin Rausberg ERR-ile. "Suvel on meid ootamas väga kõrgetasemeline turniir. Eks Eesti ole päris kaua isegi osalenud seal. Viimati ise mängides ja Indrek [Visnapuu] oli meie treener. Tõusime sinna. Ees ootab töine suvi ja saab olema väga huvitav."

Rausbergi sõnul on tegemist ühtlase tiimiga. "Väga hea meeskonnakeemia. Ütlesin seda varem ka, et need kutid on oma vanuste seas juba päris palju korda saatnud EM-idel. Nad tahavad-tahavad-tahavad ainult veel. See on väga meeldiv töökeskkond. Super!"

Peatreeneri sõnu kordas ka kapten Vuks. "Oleme väga pikalt koos mänginud. Praegu on küll paar poissi puudu, aga saime meeskonnakeemia väga hästi tööle. See töötab meie kasuks. Oleme väga kokkuhoidvad ja oleme väga mitmekülgsed."

Eesti kuni 16-aastaste poiste koondis sai Lätist jagu 68:59. Neidude tiimid aga kaotasid: U-18 jäi alla 55:116 ja U-16 tulemusega 53:86.

Toimetaja: Siim Boikov

