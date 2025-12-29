Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26.

Tänavu suurepärast vormi näitav Prevc oli parim mõlemas voorus: esimeses hüppas ta 141,5 meetrit ja sai 162,2 punkti, teises 140 meetrit ja 154,2 punkti ehk kokku tuli 316,7 punkti.

26-aastase sportlase edu oli veenev, kuna teise vooruga neljandalt kohalt teiseks kerkinud austerlane Daniel Tschofenig jäi maha 17,5 punktiga (299,2 punkti). Kolmas oli sakslane Felix Hoffmann (297,3).

Kaheksa hulka mahtusid ka Jan Hörl (Austria; 297,1), Philipp Raimund (Saksamaa; 295,6), Ryoyu Kobayashi (Jaapan; 295,0), Stephan Embacher (Austria; 291,2) ja Jonas Schuster (Austria; 287,7).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 128 meetrit ja sai 129,8 punkti. Teises voorus oli tulemus 125 meetrit ja 122,4 punkti. Kogusumma seega 252,2 ning eestlane oli paremuselt 26. mõlemas voorus eraldi kui ka kokkuvõttes.

"Ega halvad hüpped ei olnud tegelikult, aga liigutus otsa peal on liiga kiire ja lõpetan tõuke kiiresti ära," lausus esimese vooru duellis poolakat Piotr Zylat edestanud Aigro. "Peab üritama sujuvamat liigutust Garmischis taga ajada."

Kaimar Vagul sai avavoorus 112,5-meetrise hüppe eest 104,6 punkti, mis tähendas pärast sloveen Timi Zajci diskvalifitseerimist 47. kohta.

"Ei teinud päris oma ära. Täna oli kuidagi raske äratõukega. Tegin vea," tunnistas esimest korda MK-taseme põhivõistlusele jõudnud Vagul. "Ma arvan, et see oligi sellest, et poom oli madal ja ma läksin lisajõudu hankima ülakehast. Läksin otsa peal ülakehaga rebima. Selle mäe peal see üldse ei toimi. Garmischis tean, mida teha. Seal on hea parandada."

"Ma viimased kaks aastat olen seda põhivõistlust alt vaadanud ja siis juba mõelnud, et siin oleks väga tore hüpata. Põhivõistlusel väljamüüdud areenil, 25 500 pealtvaatajat. Nüüd on see siis tehtud ja oli ikka väga tore, tuleb öelda!"

Hüppeturnee järgmine osavõistlus legendaarsel Garmisch-Partenkircheni mäel leiab aset uue aasta esimesel päeval.