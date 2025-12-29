X!

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26.

Suusahüpped
{{1767032580000 | amCalendar}}
Domen Prevc
Domen Prevc Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Suusahüpped

Nelja hüppemäe turnee avaetapi Oberstdorfis võitis sloveen Domen Prevc. Eestlastest pääses 30 parema hulka Artti Aigro.

Tänavu suurepärast vormi näitav Prevc oli parim mõlemas voorus: esimeses hüppas ta 141,5 meetrit ja sai 162,2 punkti, teises 140 meetrit ja 154,2 punkti ehk kokku tuli 316,7 punkti.

26-aastase sportlase edu oli veenev, kuna teise vooruga neljandalt kohalt teiseks kerkinud austerlane Daniel Tschofenig jäi maha 17,5 punktiga (299,2 punkti). Kolmas oli sakslane Felix Hoffmann (297,3).

Kaheksa hulka mahtusid ka Jan Hörl (Austria; 297,1), Philipp Raimund (Saksamaa; 295,6), Ryoyu Kobayashi (Jaapan; 295,0), Stephan Embacher (Austria; 291,2) ja Jonas Schuster (Austria; 287,7).

Artti Aigro hüppas esimeses voorus 128 meetrit ja sai 129,8 punkti. Teises voorus oli tulemus 125 meetrit ja 122,4 punkti. Kogusumma seega 252,2 ning eestlane oli paremuselt 26. mõlemas voorus eraldi kui ka kokkuvõttes.

"Ega halvad hüpped ei olnud tegelikult, aga liigutus otsa peal on liiga kiire ja lõpetan tõuke kiiresti ära," lausus esimese vooru duellis poolakat Piotr Zylat edestanud Aigro. "Peab üritama sujuvamat liigutust Garmischis taga ajada."

Kaimar Vagul sai avavoorus 112,5-meetrise hüppe eest 104,6 punkti, mis tähendas pärast sloveen Timi Zajci diskvalifitseerimist 47. kohta.

"Ei teinud päris oma ära. Täna oli kuidagi raske äratõukega. Tegin vea," tunnistas esimest korda MK-taseme põhivõistlusele jõudnud Vagul. "Ma arvan, et see oligi sellest, et poom oli madal ja ma läksin lisajõudu hankima ülakehast. Läksin otsa peal ülakehaga rebima. Selle mäe peal see üldse ei toimi. Garmischis tean, mida teha. Seal on hea parandada."

"Ma viimased kaks aastat olen seda põhivõistlust alt vaadanud ja siis juba mõelnud, et siin oleks väga tore hüpata. Põhivõistlusel väljamüüdud areenil, 25 500 pealtvaatajat. Nüüd on see siis tehtud ja oli ikka väga tore, tuleb öelda!"

Hüppeturnee järgmine osavõistlus legendaarsel Garmisch-Partenkircheni mäel leiab aset uue aasta esimesel päeval.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:19

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

20:42

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

20:35

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

19:43

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

19:21

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

18:44

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

18:10

Humphries ja van Gerwen said edasi, lätlane mitte

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

17:12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

16:49

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

laskesuusatamine

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

jäähoki

19:21

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

28.12

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

28.12

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

freestyle suusatamine

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

kahevõistlus

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

suusatamine

20:35

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

17:12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

28.12

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

20:42

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

28.12

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

23.12

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

22.12

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

iluuisutamine

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

25.12

Leedu sai esimest korda juunioride MM-i korraldusõiguse

mäesuusatamine

18:44

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

27.12

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

27.12

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

jääkeegel

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo