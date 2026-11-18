Seejuures hooaja avamängus jäi Cluj-Napoca võõrsil Rooma klubile suurelt 55:89 alla, aga kodus suudeti võtta kindel võit. Sellega lõpetas Cluj-Napoca ka neljamängulise kaotusteseeria Eurocupis.

Avapoolaja võitis Rooma Maxima 40:38 ja viimasele veerandajale mindi vastu nende 70:65 juhtimisel, aga neljanda veerandi võitis Cluj-Napoca koguni 22:9.

Kullamäe mängis pea 19 minutit ja tõi selle ajaga kuus punkti, võttis viis lauapalli ning andis neli tulemuslikku söötu. Cluj-Napoca parim oli Jalyn Mc Creary 32 punktiga. Rooma Maxima ridades tõi Hunter Tyson 16 punkti.

Cluj-Napoca on kaheksast mängust võitnud kolm ja kaotanud viis, Rooma Maximal on kirjas neli võitu ja sama palju kaotusi.

Henri Drelli tööandja Klaipeda Neptunas aga sai kuuenda kaotuse, jäädes võõrsil 83:96 alla Trentole. 28 minutit mänginud Drell tõi Neptunasele 14 punkti ja võttis kolm lauapalli. Neptunase resultatiivseim oli Yannick Franke 17 punktiga, Arnas Berucka lisas 16 punkti. Trento parim oli Isaiah Bigelow 23 punktiga.

Võiduga möödus Trento Neptunasest, neil on nüüd kirjas kolm võitu ja viis kaotust, Klaipeda klubil aga kaks võitu ja kuus kaotust.

Korvpalli Meistrite liigas pidi Eesti koondise peatreeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia võõrsil tunnistama Galatasaray 88:81 paremust.

Legia parim oli Arguster Daniels 26 punktiga, 19 minutit mänginud Markus Ilver tõi seitse punkti ja võttis kolm lauapalli. Galatasaray resultatiivseim oli Chimezie Metu 20 punktiga.

Nii Legial kui Galatasarayl on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.