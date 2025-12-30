Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

Nelja hüppemäe turneel on nii teisipäeval kui ka kolmapäeval puhkepäevad. Esmaspäevase avaetapi võitnud Domen Prevc oli sellega ka esimene sloveen, kes on Schattenbergi hüppemäel Oberstdorfis võidu võtnud.

MK-sarja üldliider on tänavu võitnud kuus suuremäe võistlust ning tõusnud pjedestaalile kümnel korral. "Mu näost on näha, et olen pingutanud. Isegi kui kõik tundub nii lihtne, siis tegelikult minu mõtetes toimub väga palju, kuid hoidsin fookust. Täna oli tõesti hea tunne. Suutsin lõpuks sloveenide halva õnne sellel mäel murda," sõnas Prevc avavõistluse järel.

26. koha teeninud Artti Aigro seab tulevikus nii Nelja hüppemäe turneel kui ka olümpial sihid veelgi kõrgemale. "Minule on tähtis ka olümpia. Mõlemal võistlusel tahan hästi hüpata ja kindlasti tulevikus saada mõlema võistluse auhinnad endale koju riiulisse. Kokkuvõttes ma tegelikult sellist kohta ei ole endale seadnud eesmärgiks, sest kui suudan kõik hüppevoorud kaasa teha, siis on koht üpris kõrgel," rääkis Aigro.

18-aastane Kaimar Vagul jõudis Oberstdorfi suure publiku ees esimest korda MK-tasemel põhivõistlusele. Noorel suusahüppajal oli täismaja ees võistlemine omamoodi elamus. "Viimased kaks aastat olen seda põhivõistlust alt vaadanud ja siis olen mõelnud, et siin oleks väga tore hüpata põhivõistlusel väljamüüdud areenil. 25 500 tuhat pealtvaatajat, et siin oleks väga mõnus hüpata. Nüüd see on siis tehtud ja oli ikka väga tore," ütles Vagul.

Nelja hüppemäe turnee jätkub 1. jaanuaril Garmisch-Partenkirchenis.