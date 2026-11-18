Eesti koondis mängib B-alagrupis koos Aserbaidžaani, Leedu ja Ukrainaga. A-alagruppi kuuluvad Soome, Gruusia ja Poola. Pärast alagrupimänge peetakse kohamängud, vahendab volley.ee.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, ülejäänud võitlevad koha eest järgmises ringis.

Eesti koondise peatreeneri Kaisa Aasa sõnul on koondis saanud enne turniiri piisavalt koos treenida. "Oleme tihedasse kodusesse võistlusgraafikusse püüdnud võimalikult palju koos treenimist mahutada. See on hästi kokkuhoidev grupp ja oleme saanud emotsionaalse ja ühtehoidva poole tugevalt käima, võistkonnavaim on hea," sõnas juhendaja.

"Nii noortel on füüsiline konditsioon ja vastupidavus üsna erineval tasemel, samuti taktikaline küpsus, seetõttu tuleb treenerina leida mingi kuldne kesktee, et kohe liigselt segadusse ei ajaks neid mängusüsteemidega. Väga pikad ja võimsad me pole, aga paar pikka ikka on. Välja võib tuua selle, et meie tempod on üsna osavad – selles vanuses käib mäng muidu enamasti läbi nurkade, aga meil on lisaks tublidele nurkadele ka sellised tempod, keda saame julgelt kasutada. Samuti on enamikel üsna stabiilne serv ning saame seeläbi vastaseid survestada," tutvustas Aasa oma koondise tugevusi.

Vastaste kohta selles vanuseklassis väga palju infot pole ja nii tegeletakse skautimisega turniiri käigus. "Proovisime küll saada videoid, aga tuleb ikkagi jooksvalt vaadata ja tegeleda."

Eesmärgiks on pääs valiksarja järgmisse ringi. "Madalamat eesmärki ei tahaks küll seada, kui edasipääsu. Oleme valmis kõigiga võitlema," lisas peatreener.

Eesti koondise koosseis: Rahel Rahuoja (ATO/Saue), Gerda Hörm (SK Tats Kiili), Mariette Ojanurm (SK Tats Kiili), Mariette Kattai (SK Tats Kiili), Kristiin Heleen Soe (Rae SK), Kätrin Vaarmets (Neemeco Gerardo's Toys/Kohila vald), Chloe Marleen Kiisk (Tartu Katoliku SK), Estelle Ait (Saaremaa Spordikool), Mirtel Mihhotin (Pärnu Spordikool), Emily Elbing (Pärnu Spordikool), Elenor Mengel (Pärnu Spordikool), Isabel Vilgats (Rae SK), Emma Hanson (Rae SK), Teele Potter (Rae SK).

Peatreener Kaisa Aasa, abitreener Margot Saharov, füsioterapeut Andra Muhu, mändedžer/statistik Mihkel Sagar.

Eesti alagrupimängud:

19.11 kell 19 Eesti – Aserbaidžaan

20.11 kell 19 Leedu – Eesti

21.11 kell 16 Ukraina – Eesti