Alles 19-aastane Janeva (WTA 142.) alistas Malõgina (WTA 299.) koguni kolm tundi ja 25 minutit kestnud matšis 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5). Janeval oli otsustavas setis võimalik 6:4 võita, aga Malõgina päästis kaks matšpalli, murdis vastase servi ja viigistas seisu. Kiires lõppmängus jäi bulgaarlanna siiski napilt peale.

Malõgina servis kaks ässa ja tegi üheksa topeltviga, Janeva sai kirja viis topeltviga. Mängus oli ka küllaga murdeid – Malõgina realiseeris 14 murdevõimalusest kaheksa, Janeva suutis 19 murdepallist ära kasutada üheksa. Mängitud punktidest võitis Janeva 124 ja Malõgina vaid punkti vähem.

Malõgina teeb Trnavas kaasa ka paarismängus, koos briti Alicia Dudeneyga on nad neljandana asetatud. Avaringis alistasid nad 6:3, 6:1 Hispaania-Serbia duo Georgina Garcia Pereze ja Teodora Kostovici.

Tuneesias Monastiris W15 turniiril läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Carol Plakk (WTA 1502.) kaotas seal avaringis, jäädes 3:6, 1:6 alla kohalikule mängijale Meriem Ben Ezzedine'ile (WTA -).

Paarismängus jõudsid kolmandana asetatud Andrea Roots ja tema mehhiklannast paariline Lya Fernandez veerandfinaali, saades avaringis 3:6, 6:3, 10:7 jagu Tšehhi duost Nicol Benesova – Sophie Ehrenbergerova.