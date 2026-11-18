SSL Gold Cup on rahvuskoondistele mõeldud purjetamisvõistlus, mis järgib jalgpalli maailmameistrivõistlustele sarnast süsteemi. Kõik meeskonnad võistlevad ühesugustel SSL 47 jahtidel. Neljaliikmelistest alagruppidest pääsevad järgmisesse ringi kaks paremat.

Eesti alustab 19.-22. novembril toimuvas 1/32-finaalringis. Võistlus peetakse Rio de Janeiro Guanabara lahel, kus korraldati ka 2016. aasta olümpiamängude purjetamisvõistlused.

Eesti Icebreakersi 13-liikmelisse koondisesse kuuluvad kapten Karl-Hannes Tagu, roolimees Mati Sepp, Peter Šaraškin, Ago Rebane, Janno Hool, Taavi Valter Taveter, Kevin Melvin Aasav, Maris Seersant, Jasper Rufus Rytövaara, Eliise Raamat, Angus Aarna Ant, Karl Kolk ja August Luure.

Koondises jagub rahvusvaheliste tiitlivõistluste kogemust. Tagu on kolmekordne ORC Euroopa meister, Sepp mitmekordne maailmameister ja Šaraškin kahekordne olümpiapurjetaja. Maailmameistritiitleid on võitnud ka Rebane, Hool ja Kolk. Noorematest purjetajatest kuuluvad koondisse Finn-klassi U-23 MM-i hõbemedalist Taveter ning tänavused ORC Euroopa meistrivõistluste hõbemedalistid Raamat ja Ant.

Juunis Neuchateli järvel peetud kvalifikatsioonivõistlusel võitis Eesti kolmest sõidust kaks ja sai ühe teise koha. Kaheksa punktiga võideti alagrupp Austria ja Sloveenia ees.

Eesti osales ka 2023. aastal peetud esimesel SSL Gold Cupil, kus lõpetati 25. kohal.

Rio de Janeiro finaalturniiri järgmised ringid toimuvad novembri lõpus ja detsembri alguses. Poolfinaalid peetakse 12. detsembril ning võitja selgub 13. detsembril.