TalTech kaotas avapoolaja 46:49. Kolmas veerandaeg algas tasavägiselt, aga seisult 59:59 võitis TalTech neli punkti järjest ja suutis mõnepunktilist edu kuni veerandi lõpuni hoida. Viimasel veerandil pääses Ventspils kahel korral viiega ette, aga 72:77 seisult tegi TalTech 6:0 vahespurdi. Ventspils juhtis veel 82:81, kui mängida oli 5.12. TalTech teenis seejärel viis punkti järjest ja enam edu käest ei antud, kuigi 1.24 enne lõpuvilet jõudis Ventspils veel punkti kaugusele.

TalTechi parim oli Siim-Markus Post 35 punkti ja 12 tulemusliku sööduga. Oliver Metsalu lisas 16 punkti ja võttis üheksa lauapalli, Saimon Sutt tõi 12 ja Gregor Ilves kümme punkti. Ventspilsi resultatiivseim oli vahetusest mängu tulnud Arturs Ausejs 16 punktiga, Ronalds Zakise arvele jäi 15 punkti. Kristen Kasemets tõi Läti klubile kuus punkti, andis neli korvisöötu ja võttis kolm lauapalli.

TalTech/Alexelal on nüüd kirjas kaheksa võitu ja neli kaotust, Ventspilsile oli see kuue võidu kõrvale viies kaotus.