Korvpalli Euroliiga kolmapäevaõhtuses ainsas kohtumises üllatas Istanbuli Besiktas kodusaalis Hispaania suurklubi Madridi Reali, võttes kodusaalis 83:79 võidu. See on nende esimene võit Reali üle.

Õhtu esimesed punktid teenis küll Real, aga Besiktas vastas sellele koguni 16:0 spurdiga. Lõpuks võideti küll avaveerand napilt 18:15, aga teisel veerandajal kasvatati edu vahepeal 13.punktiliseks ja poolajapausile mindi 45:37 eduseisus. Viimasel veerandajal jõudis Real küll kolme punkti kaugusele, aga Besiktas suutis ajaloolise võidu siiski ära võtta.

Võitjate parim oli DaQuan Jeffries 20 punktiga, Lonnie Walker IV ja Scottie Wilbekin lisasid mõlemad 15 punkti. Reali mänguvankrit vedas 22 punkti toonud Theo Maledon.

Realile oli see seitsme võidu kõrvale viies kaotus, mis annab neile praegu kaheksanda koha. Besiktas tõusis 12. reale, olles saanud kuus võitu ja kuus kaotust.