Esimese veerandi võitis Tartu 20:19, aga teise veerandajaga pandi enda paremus maksma – see võideti koguni 33:15. Ülejäänud kahel veerandajal jäi küll peale Skopje, kuid üsna napilt – kolmandal 22:21 ja viimasel veerandil 21:19.

Tartu klubi parim oli Keith Palek 16 punkti ja 12 lauapalliga, Aleksander Hint tõi 14, Martin Paasoja 13 ja Robert Valge 12 punkti. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel ka Mack Smith-McEwen ja Rasmus Andre, kes tõid mõlemad kümme punkti.

Skopje resultatiivseim oli Lesley Varner 19 punktiga.

"Huvitav mäng oli. Tundus, et saime suhteliselt hea vahe võib-olla mitte väga hea mänguga sisse, aga siis hakkasid nemad ka mängima ja meie polnud mingi hetk väga kindlad, aga lõpuga ikkagi selge vahe sees. Klassivahe oli täna näha," rõõmustas Paasoja. "Nad võtsid mingeid riske ja meie tegime natuke kiirustatud viskeid, mõned lollid pallikaotused ja eks see selline spurtide mäng oli seal lõpus. Õnneks nende spurt väga suureks ei läinud ja saime ikkagi üsna kindlalt kätte."

Tartul on eurosarjas nüüd kirjas kolm võitu ja neli kaotust, Skopje klubi on kaotanud kõik senised seitse kohtumist.

On veel edasipääsulootust? "Kindlasti," arvas Paasoja. "Nii kaua kui võimalust on, mängime edasi. Kolm mängu on jäänud, viimase mänguni paneme täiega."

Järgmise kohtumise Euroopa karikasarjas peab Tartu 9. detsembril kodusaalis, võõrustades Petrolina AEK-d.

Nädalavahetusel Tartuga liitunud serblane Ivan Gavrilovic euromängus veel tartlasi aidata ei saanud. "Bürokraatia võttis kauem aega, kui lootsime," nentis Tartu klubi spordidirektor Janar Talts. "Eelmisest koduklubist üleminekupaberite saamine... kui tavaliselt saame paari päevaga hakkama, siis sel korral läks lõpuni välja. Täna kell kuus tuli alles nõusolek ja nüüd saame paberitega edasi minna."

Laupäevases Eesti-Läti liiga kohtumises Ogre vastu peaks Gavrilovic juba platsil olema.