Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest

Reedesest kvalifikatsioonist 24. tulemusega lõppvõistlusele pääsenud Aigro hüppas laupäeval avavoorus 131,5 meetrit ning sai 146,1 punkti, millega oli paremuselt 20. mees. Avavooru järel oli jaapanlastel Ryoyu Kobayashil ja Ren Nikaidol kaksikjuhtimine.

Teises hüppevoorus mõõdeti Aigro õhulennu pikkuseks 129,5 meetrit, aga mitmed tema ees olnud konkurendid ebaõnnestusid ja nii sai Aigro 287,1 punktiga lõpuks 18. koha.

"Tasapisi hakkab tunnetus tagasi tulema ja jalg pärast haigust samuti toimima," kommenteeris Aigro laupäevast võistlust. "Hüpped pole veel seal, kus nad hooaja alguses olid, aga tunduvalt parem kui nädal tagasi. Suutsin hüpped teha sellises taganttuules, millega pigem olen rahul. Koht on boonuseks, kuid peamiselt keskendun oma tunnetuse paremaks saamisele ning füüsise järeleaitamisele. Väiksed parandused homseks ja loodetavasti õnnestub samm lähemale teha enda hüpetele," lisas eestlane.

Teises voorus pakkus eelmised neli MK-võistlust võitnud sloveen Domen Prevc päeva pikima hüppe (142 m) ning teenis ikkagi esikoha, edestades sakslast Felix Hoffmanni 3,8 punktiga. Nikaido langes kolmandaks ja Kobayashi kuuendaks.

Sel hooajal on Aigro parema tulemuseni jõudnud vaid hooaja avaetapil Lillehammeris, kui oli kaks korda 14. Falunis, Wislas ega Klingenthalis ei õnnestunud tal 20 parema sekka pääseda.