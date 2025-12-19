Aigro pääses Šveitsis kindlalt lõppvõistlusele
Suusahüpete MK-sarja etapil Šveitsis Engelbergis õnnestus Artti Aigrol reedeses kvalifikatsioonis lõppvõistlusele pääseda.
Aigro hüppas reedeses kvalifikatsioonis 131 meetrit ja sai soorituse eest 140,7 punkti, mis viis ta 24. tulemusega edasi lõppvõistlusele. Eelvõistluse parimale, 132-meetrise hüppe sooritanud sakslasele Felix Hoffmannile kaotas Aigro 26 punktiga.
Hoffmanni järel oli kvalifikatsiooni teine Jan Hörl (132 m; 165,9 p), kolmas Stefan Kraft (131,5 m; 159,7 p). MK-sarja viimased neli osavõistlust võitnud sloveen Domen Prevc oli reedel 123-meetrise hüppega alles 22.
Engelbergis võisteldakse nii laupäeval kui pühapäeval, pärast jõulupausi jätkub MK-sari juba traditsioonilise Nelja hüppemäe turneega, mis algab 29. detsembril Oberstdorfis.
Toimetaja: Anders Nõmm