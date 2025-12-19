Aigro pääses Šveitsis kindlalt lõppvõistlusele

Aigro hüppas reedeses kvalifikatsioonis 131 meetrit ja sai soorituse eest 140,7 punkti, mis viis ta 24. tulemusega edasi lõppvõistlusele. Eelvõistluse parimale, 132-meetrise hüppe sooritanud sakslasele Felix Hoffmannile kaotas Aigro 26 punktiga.

Hoffmanni järel oli kvalifikatsiooni teine Jan Hörl (132 m; 165,9 p), kolmas Stefan Kraft (131,5 m; 159,7 p). MK-sarja viimased neli osavõistlust võitnud sloveen Domen Prevc oli reedel 123-meetrise hüppega alles 22.

Engelbergis võisteldakse nii laupäeval kui pühapäeval, pärast jõulupausi jätkub MK-sari juba traditsioonilise Nelja hüppemäe turneega, mis algab 29. detsembril Oberstdorfis.