Prevc võitis neljandat korda järjest, Aigro piirdus avavooruga

Suusahüpete maailmakarikaetapil Klingenthalis võitis pühapäeval sloveen Domen Prevc (275,1 punkti), kes edestas jaapanlasi Ren Nikaidot (262,1) ja Ryoyu Kobayashit (261,0).

26-aastane Prevc oli omaette klassist, sest ta sooritas võistluste parima hüppe mõlemas voorus. Esimesel oli pikkust 141 ja teisel 140,5 meetrit.

MK-sarja üldliider on olnud viimastel nädalatel heas vormis, sest ta võitis mõlemad osavõistlused nii lõppeval nädalal Klingenthalis kui ka nädal varem Wisla mäel.

Kaheksa hulka jõudsid pühapäeval ka Valentin Foubert (Prantsusmaa; 257,4), Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 252,5), Tomofumi Naito (Jaapan; 252,0), Halvor Egner Granerud (Norra; 248,8) ja Stephan Embacher (Austria; 242,2).

Aigro piirdus Klingenthalis mõlemal päeval ühe võistlushüppega. Kui laupäeval oli ta 35., siis pühapäeval veel positsiooni võrra madalamal. Eestlane lendas 123,5 meetrit ja sai 103,6 punkti.

Suusahüpete MK-sari jätkub järgmisel nädalalõpul Šveitsis Engelbergi mäel.

