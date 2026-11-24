Vikerraadio spordisaates "Võimla" kogunesid eelmisel nädalal Eesti spordis toimunu üle arutama Kristjan Kalkun, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

Eesti iluuisutajatel oli suurepärane nädal: Mihhail Selevko ja Niina Petrõkina särasid GP-etapil Hiinas, Maria Eliise Kaljuvere vaimustas publikut kodujääl.

Suusahüppajad alustasid MK-hooaega. Kiiruisutaja Marten Liiv jätab selja taha hooaja teise MK-etapi.

Eesti jalgpallikoondis peab Rahvuste liiga B-divisjoni tõusmiseks jagu saama Rumeeniast, korvpallikoondis valmistub MM-valikmängudeks Prantsusmaa ja Soomega. Analüüsime Eesti pallimänguklubide eurosarjanädalat.

Paul Aroni ja Alpine'i koostöö lõppes. Mida tähendab see Aroni tulevikule mõeldes?