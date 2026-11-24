Aloe ja Kapper mängisid Vapruses alates 2023. aasta algusest ning Seppik alates 2024. aasta suvest. Kõik olid Vapruse põhimängijad, saades palju mänguaega ja panustades meeskonna edusse nii väljakul kui ka väljaku kõrval. Nad said kolme peale kokku Vapruse särgis kirja üle 300 mängu Premium liigas - Kapper 135, Aloe 119 ja Seppik 50. Lisaks sellele aitasid nad meeskonda Evald Tipneri karikavõistlustel, vahendab Soccernet.ee.

Vapruses on kahe hooaja vahel toimunud suured muudatused. Klubi teatas paar nädalat tagasi, et viimased neli aastat meeskonda juhendanud Igor Prins ei jätka peatreenerina ja teda asendab varasem abitreener Taavi Viik, kellega sõlmiti leping kaheks hooajaks.