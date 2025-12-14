X!

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kiiruisutamine

Eesti kiiruisutaja Marten Liiv teenis Norras Hamari olümpiahallis peetud maailmakarikaetapil 500 meetri distantsil üheksanda koha.

Liiv uisutas pool kilomeetrit ajaga 34,73. Võrreldes reedel samas kohas toimunud 500 meetri võistlusega oli ta nüüd neli sajandikku aeglasem ja ka koht oli ühe võrra kehvem.

Ühtlasi on ametlikult kindel, et Liivil on olemas koht Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Esikoha teenis jälle ameeriklane Jordan Stolz, kuid poolakas Damian Žurek kaotas talle vaid ühe tuhandikuga. Protokolli läks mõlemale aeg 34,14, aga ameeriklasel oli kolmas number pärast koma kuus ja poolakal seitse.

Kolmandana mahtus pjedestaalile jaapanlane Yuta Hirose (34,44).

Varem toimunud sama distantsi B-divisjoni võistlusel sai Joonas Valge 32 osaleja seas 29. koha (36,25).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13:59

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

13:34

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

laskesuusatamine

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

jäähoki

13.12

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

13.12

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

12.12

Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

12.12

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

freestyle suusatamine

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

kahevõistlus

12.12

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha

06.12

Rettenegger sai esimese MK-võidu, Ilves langes 23. kohale

06.12

Võistluskombe segab Ilvese hüppeid: kui selle selga panen, olen kadunud

suusatamine

12:57

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

13.12

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

12.12

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

10.12

Alev loodab Davosis edasiminekut: olümpiani on piisavalt aega

kiiruisutamine

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

07.12

Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes

suusahüpped

13.12

Aigro jäi Klingenthalis teisest voorust välja, Prevcid võidutsesid jälle

12.12

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha

06.12

Aigro tõusis Wislas teise hüppevooruga ühe koha

iluuisutamine

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

13.12

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

mäesuusatamine

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

13.12

Laine piirdus Val D'Isere's ühe laskumisega

13.12

Vonnil jäi teisest järjestikusest etapivõidust puudu 0,24 sekundit

12.12

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

jääkeegel

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

lumelauasõit

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo