Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

Liiv uisutas pool kilomeetrit ajaga 34,73. Võrreldes reedel samas kohas toimunud 500 meetri võistlusega oli ta nüüd neli sajandikku aeglasem ja ka koht oli ühe võrra kehvem.

Ühtlasi on ametlikult kindel, et Liivil on olemas koht Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Esikoha teenis jälle ameeriklane Jordan Stolz, kuid poolakas Damian Žurek kaotas talle vaid ühe tuhandikuga. Protokolli läks mõlemale aeg 34,14, aga ameeriklasel oli kolmas number pärast koma kuus ja poolakal seitse.

Kolmandana mahtus pjedestaalile jaapanlane Yuta Hirose (34,44).

Varem toimunud sama distantsi B-divisjoni võistlusel sai Joonas Valge 32 osaleja seas 29. koha (36,25).