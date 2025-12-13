X!

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Kiiruisutamine

Kiiruisutaja Marten Liiv tegi Norras Hamari olümpiahallis toimuval maailmakarikaetapil 1000 meetri distantsil ilusa sõidu ja pälvis sellega viienda koha.

Liiv lõpetas ajaga 1.08,57, mis jäi küll tema hooaja parimast tulemusest (1.06,733) kaugele, aga pälvis sellega hooaja parima, viienda koha.

Esikoha pälvis taaskord USA täht Jordan Stolz, kelle ajaks jäi 1.07,63. Suurepärane ameeriklane edestas lähimat konkurenti, poolakat Damian Žurekit (1.08,21) 0,58 sekundiga, pjedestaalile mahtus veel hollandlane Kjeld Nuis (1.08,25; +0,62) ning Liivi ja esikolmiku vahele jäi veel hollandlane Jenning De Boo (1.08,28; +0,94).

Stolz on võitnud sel hooajal kõik neli 1000 meetri distantsi ja jätkab 240 punktiga kindlal esikohal, talle järgnevad De Boo (188 p) ja Žurek (180 p). Liiv on 142 punktiga kuues, tema ja esikolmiku vahel on veel hollandlane Tim Prins (158 p) ja sakslane Finn Sonnekalb (149 p).

Pühapäeval peetakse Hamaris veel üks 500 meetri võistlus, reedel teenis Liiv samal distantsil kaheksanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

