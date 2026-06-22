Janika Lõiv võistleb MK-etappidel tõusvas joones

Teist etappi järjest võidutses valitsev maailmameister Jenny Rissveds (Canyon XC Racing; 1:24.24), edestades šveitslannat Ronja Blöchlingerit (Liv Factory Racing) 58 sekundiga ning ameeriklannat Savilia Blunki (Decathlon Ford Racing Team) ühe minuti ja kümne sekundiga. Lõiv jäi finišis võitjast seitsme minuti ja 11 sekundi kaugusele.

"Teadsin võistluspäeva hommikul, et tuleb kuum ilm ja olin selleks enda arvates hästi valmistunud. Stardist tõmbas esimene asfaltitõus üles mäkke natuke hingetuks, aga lootsin, et sealt edasi laskumisel on ilmselt ummik ja saab natuke pikemalt puhata. Reaalsus oli see, et esimesel ringil sai lausa kolmes kohas ummikute tõttu joosta ja segadust oli palju," rääkis Lõiv.

"Alates teisest ringist läks tüdrukutel närvilisus maha ja sai sõitma hakata. Esialgu proovisin end tagasi hoida, sest kardsin, et küpsetan end kuumuses ja kõrguse peal ära. Sõidu keskel tundsin end juba väga hästi. Tegin oma kiiremad ringid (11. ringiajad – toim) ja kõik sujus ning liikusin 20. koha piiril kuni hetkeni, kus sain aru, et olen joonud liiga vähe ja magu valutab geelist. Kõhukrambid olid vastikud ja kaks viimast ringi olid kannatus, et lihtsalt vastu pidada," lisas rattur.

MK-sarjas liigub Lõiv tõusvas joones. Hooaja teisel etapil Tšehhis Nove Mestos pälvis eestlanna 32. ja kolmandal etapil Austrias Leogangis 29. koha. MK-sarja viies etapp sõidetakse 3.-5. juulini Itaalias La Thuile – Val d'Aostas.