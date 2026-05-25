Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

Janika Lõiv. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Tšehhis Nove Mestos peeti nädalavahetusel maastikuratturite MK-sarja teine etapp. Eesti meister Janika Lõiv pälvis eliitnaiste olümpiakrossis 32. koha.

Eliitnaiste konkurentsis oli parim austerlanna Laura Stigger (Specialized Factory Racing; 1:21.32). Teise koha teenis tiheda lõpuheitluse järel rootslanna Jenny Rissveds (Canyon XC Racing; +0.47), jättes kolmandaks šveitslanna Sina Frei (Specialized Factory Racing; +0.47). Lõiv jäi võitjast kuue minuti ja 49 sekundi kaugusele, vahendab ejl.ee.

"Minu ettevalmistus ei sujunud Nove Mesto MK-ks just kõige ideaalsemalt. Kukkusin Eestis treeningul olles oma alaselja-vaagna piirkonnale ja seetõttu olin sunnitud puhkama peaaegu terve nädala," rääkis Lõiv võistluse järel. "Siiani tunnen seljavalu, aga otsustasin siiski startida."

"Nove Mesto sõit on alati alanud suure segadusega ja sel aastal oli see veel rohkem võimendatud, sest stardiring puudus," jätkas Lõiv. "Juba stardis oli väga palju ohtlike momente ja põhimõtteliselt sain esimese ringi kõndida. Isegi laskumisel pidin rockgarden'is seisma. Sõidu keskosas sain päris hea rütmi ja püüdsin palju konkurente eest kinni. Samuti nägin palju rehvilõhkumisi ning kukkumisi, seega proovisin jääda sõidu jooksul konservatiivseks, et õnnelikult lõppu jõuda."

"Viimased kolm ringi sõitsin väikese pundiga kohtadele 22-32. ja püüdsin säästa end palju oskasin. Kahjuks kuuma ilma tõttu hakkasid tekkima krambid ja pidin natuke tempot alla võtma. Selles pundis jäin kahjuks viimaseks, aga üldine tunne oli hea ja annab lootust."

Kuni 23-aastaste naiste seas võidutses austerlanna Katrin Embacher (KTM Factory MTB Team). Mairit Kaarjärv lõpetas 55. kohal. Meesjuunioride seltskonnas pälvis võidu austraallane Connor Wright (Ara Australian Cycling Team). Herlen Kajo finišeeris 92. positsioonil. Naisjuunioridest viis esimese koha Šveitsi Anja Grossmann (Trinity Racing). Loore Lemloch tulemust kirja ei saanud.

Maastikuratturite MK-sarja kolmas etapp peetakse 11.-14. juunil Austrias Leogangis.

Toimetaja: Henrik Laever

