Aigro sai Wislas 28. koha

Aigro sai kvalifikatsioonis 25. koha, hüpates 117 meetrit, mille eest teenis 108,6 punkti.

Kvalifikatsiooni parim oli sloveen Domen Prevc, kes teenis 132,5-meetrise hüppe eest 136 punkti. Teine oli sakslane Felix Hoffmann (127,5 m ja 131,3 punkti) ja kolmas sakslane Philipp Raimund (126 m ja 128,1 punkti).

Põhivõistluse esimeses voorus sooritas Aigro 120,5-meetrise õhulennu ja teises voorus läks talle kirja 121 meetrit. Kokkuvõttes teenis ta 241,2 punktiga 28. koha. Ka laupäeval oli tema lõppkohaks 28.

"Hüpped olid paremad kui eile (laupäeval - toim.), aga raske on, kui tunnetus on puudu. Üritan anda endast maksimumi, aga hüppemäel see kahjuks ei kajastu," ütles Aigro.

"Ilmselt peab natukene jõupoolist tegema, pole ju liigutanud pea nädal aega, nii et natuke nüüd uuel nädalal trenni ja mõned hüpped Lillehammeris kodus ilma pingeta, loodetavasti saab selle toonuse ja tunde paremaks," lisas ta.

Võitjaks tuli mõlemas voorus pikima õhulennu (137 m; 132 m) sooritanud Prevc, kes kogus 282,3 punkti. Esimese vooru järel esikohta hoidnud jaapanlane Ryoyu Kobayashi jäi 0,9-punktilise kaotusega teiseks. Kolmandaks tuli sakslane Philipp Raimund (276,8 p).

26-aastane Prevc tõusis üldarvestuses uueks liidriks (470 p). Teisele kohale langes senine üldliider sloveen Anže Lanišek (438 p), kolmas on Kobayashi (406). Aigro hoiab 24. kohta (56 p).

Järgmisel nädalal hüpatakse Saksamaal Klingenthalis.