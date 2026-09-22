SK Tapa avas koduses käsipalli meistriliigas punktiarve

Esimeste punktide eest võitlevate SK Tapa ning HC Viimsi omavaheline kohtumine algas võrdselt ning kumbki meeskond suurt edu sisse võidelda ei suutnud. Keret Kippari viskas Alexela poolelt 8. minutil seisuks 4:4, misjärel suutsid võõrustajad aga väikese vahespurdi teha ning Urmas Rõuk viis Tapa juhtima 12:8.

HC Viimsi oli esimese poolaja lõpus suures hädas väravate viskamisel ning vastased suutsid samal ajal Marcus Rätteli ja Andre Ansipi vedamisel enda osa ära teha. Vaheajale minnes juhtisid võõrustajad juba 18:12. Teise perioodi alguses patustas Tapa küll pallikaotustega, kuid puurilukk Madis Valk päästis neid halvimast.

Kuigi hetkeks jõudsid Alexela mehed ka nelja värava kaugusele, siis SK Tapa pani kaitses juurde ning mängis poolaja lõpus märksa kindlamalt, vormistades kindla 34:24 võidu.

"Meie kodupubliku ees on alati hea mängida ja loomulikult veel parem on hooaja esimesed punktid koju jätta," rääkis Marcus Rättel. "Tegime omad asjad ilusti ära. Viimased kümme minutit mõlemast poolajast õnnestusime eriti hästi ning realiseerimine oli paigas. Tuli see võit lõpuks ära."

SK Tapa poolelt said Rättel, Endrik Jaanis ja Andre Ansip kirja kuus väravat. HC Viimsi/Alexela eest viskas Hugo Liiv samuti kuus väravat.

Kolmapäeval lähevad meistriliigas Viljandis vastamisi kohalik LEONHARD WEISS ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.