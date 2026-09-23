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Hiline penalti tõi Arsenalile avamängus võidu, Bayern mängis edu maha

Jalgpall
Mariona Caldentey penaltilöök tõi Arsenalile napi võidu.
Mariona Caldentey penaltilöök tõi Arsenalile napi võidu. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli naiste Meistrite liiga põhiturniir sai teisipäeval avalöögi viie kohtumisega.

Kahekordne võitja ja möödunud hooaja poolfinalist Arsenal oli koduväljakul raskustes Taani meistri Kögega. Inglismaa klubi valdas palli 70 protsenti mänguajast ja sooritas 19 pealelööki Köge nelja vastu, aga murdis vastase vastupanu alles 90+3. minutil, mil Arsenali kasuks määratud penalti realiseeris Mariona Caldentey.

Teine eelmise hooaja poolfinalist Müncheni Bayern mängis koduväljakul Manchester City vastu maha 2:0 eduseisu ning pidi lõpuks leppima 2:2 viigiga. Giulia Gwinn viis Bayerni 11. minutil juhtima ja 28. minutil suurendas edu Kerstin Caspariji omavärav. Man City sai 45. minutil mängu tagasi Beth Meadi tabamusest ning viigivärava eest hoolitses 86. minutil Carlotta Wamser.

Viigipunkti jagasid omavahel ka Madridi Real ja Pariisi Saint-Germain. Real läks juba 2. minutil Felicia Schröderi väravast ette, aga veerand tundi enne normaalaja lõppu võrdsustas penaltipunktilt seisu PSG kapten Sakina Karchaoui.

Esmakordselt põhiturniirile jõudnud Milano Inter debüteeris võiduga, alistades maltalanna Haley Bugeja väravast valitseva Rootsi meistri BK Häckeni 1:0. Interi liigakaaslane Torino Juventus pidi koduväljakul tunnistama Lissaboni Benfica 2:1 paremust. Mõlemad võitjate väravad skooris norralanna Marit Bratberg.

Kolmapäeval tulevad teiste seas väljakule tiitlikaitsja Barcelona ja eelmise hooaja finalist Lyon. Barcelona võõrustab kodumurul Pariisi FC-d ning Lyon läheb võõrsil vastamisi Šveitsi meistri Servette'iga.

Toimetaja: Henrik Laever

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